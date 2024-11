N

o puedo entender cómo después de tantos años estemos de vuelta en el punto de partida de 2016. Es como el día de la marmota. Estados Unidos se prepara para el impacto de las votaciones de mañana, martes 5 de noviembre. Los contrastes entre Kamala Harris y Donald Trump son enormes, y hay mucho escrito sobre el impacto que el resultado de la elección podría tener en México (leer de Pedro Miguel, EU: lo que nos espera , La Jornada, 25/10/24).

Aunque ambos partidos han endurecido sus políticas migratorias, los antecedentes y retórica antinmigrante y xenofóbica de Donald Trump son aterradoras. Mi colega del Proyecto de Prioridades Nacionales del IPS, Alliyah Lusuegro, creció en Chicago y cuenta que hasta su adolescencia no entendía que era indocumentada; ha escrito que “hay una imagen que me ha acompañado durante semanas: un mar de gente con carteles de ‘Deportación masiva ya’ en la Convención Nacional Republicana. Desde entonces, he tenido pesadillas con redadas masivas del ejército y la policía por todo el país. Veo a millones de familias destrozadas, incluidas familias con hijos ciudadanos. Y veo a los beneficiarios de DACA –como yo– llevados lejos de la única vida que hemos conocido”. Explica que la deportación masiva es un punto clave del Proyecto 2025, un documento extremista escrito y apoyado por gente cercana a Trump como Stephen Miller, que fue el responsable de la separación de niños de sus padres durante la administración de Trump (ver https://tinyurl.com/bde2sum7 trad.propia). ¡Tanta incertidumbre!

Pasando a otro tema, pero vinculado con los derechos humanos, lo que sí es seguro es que los tres países de América del Norte ya se preparan para la renegociación del T-MEC en 2026, y gane quien gane la presidencia de Estados Unidos para allá vamos.

A pesar de las vociferantes amenazas comerciales de Trump, durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador vimos que en este tema el perro que ladra no muerde, al menos no mucho. A la economía del país, subordinada a la de Estados Unidos, le han llovido chorros de inversiones de empresas estadunidenses, tipo nearshoring, como está de moda ahora llamar a la maquila, que consiste igualmente en la explotación de la mano de obra mexicana. A pesar de que Trump prometió a la clase trabajadora de su país regresar fábricas ensambladoras, principalmente al llamado rust belt, que fue despojada de cientos de miles de empleos desde la entrada del TLCAN, no hizo nada para arreglarlo , según Liz Shuler, presidenta de la AFL-CIO, la principal federación sindical del país, en el artículo de The Guardian Como un zombie: el acuerdo comercial de EU (el TLCAN/T-MEC) que aún persigue a los demócratas (trad. propia); en el que se explica cómo la clase trabajadora consideró una traición el apoyo de Clinton al TLCAN, lo que ayudó a Trump a ganar en 2016 (https://tinyurl.com/y9wh4bxk).