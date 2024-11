Lilian Hernández Osorio

Periódico La Jornada

Lunes 4 de noviembre de 2024, p. 13

En el pasado sexenio disminuyó la cobertura en educación media superior, pues una tercera parte de los jóvenes en edad de cursar este nivel no ingresó al bachillerato y alrededor de 9 por ciento desertaron en algún momento de sus estudios.

En consecuencia, la propuesta del gobierno de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, representa simples parches que apenas lograrán revertir el retroceso, advirtió el especialista del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación (IISUE) de la UNAM, Juan Fidel Zorrilla Alcalá.

Sin embargo, otros académicos vislumbran que con la desaparición del examen único de la Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de Educación Media Superior (Comipems) se otorgarán más lugares a jóvenes, ya que no serán excluidos.

Durante el seminario 100 compromisos para el segundo piso de la transformación, Zorrilla Alcalá lamentó que a 12 años de que se estableció la obligatoriedad del bachillerato en el país, es fecha en que más de 33 por ciento de los adolescentes de 15 a 18 años no lo están cursando, ya sea porque no han concluido la secundaria o porque no lograron ingresar a una escuela apropiada a sus necesidades.