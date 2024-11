Laura Poy y Alexia Villaseñor

Periódico La Jornada

Lunes 4 de noviembre de 2024, p. 12

A más de ocho meses del envío de la iniciativa presidencial para la posible extinción de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu), organismo que nació con la Cuarta Transformación, Silvia Valle Tépatl, comisionada presidenta, sale en defensa del organismo: no tiene autonomía constitucional ni nació en la época neoliberal, no impulsó la mal llamada reforma educativa, no cuentan con fideicomisos ni somos una institución de corruptos .

En entrevista con La Jornada aborda por primera vez el tema, y en un análisis, expone que tras conocer, el pasado 5 de febrero, la iniciativa presidencial para desaparecer siete organismos constitucionales autónomos, entre ellos a la Mejoredu, “nos sorprendió mucho porque esta comisión fue creada en 2019, ya en plena gestión de Andrés Manuel López Obrador. Desapareció el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) –a la que se le otorgó autonomía constitucional en 2013– y surgió la Mejoredu, y siempre pensamos que somos parte de esta Cuarta Transformación”.

Enfatiza: Mejoredu es un ente técnico altamente especializado que en los más de cinco años de existencia ha generado cerca de 500 publicaciones entre estudios, informes e investigaciones especializadas, así como programas y recomendaciones de política pública, actividades que, afirma, no duplican funciones de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Pese a ello, ni la SEP ni otros organismos especializados del sector educativo se han pronunciado por defender su existencia, como sí ocurrió con entidades como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), pese a señalamientos de presunta corrupción, y que, a diferencia de la Mejoredu, sí cuenta con autonomía constitucional.

Valle Tépatl narra que en un encuentro reciente con el actual titular de la SEP, Mario Delgado Carrillo, le expusieron las condiciones de la comisión. Fue muy amable, nos escuchó, pero insistió en que habría que esperar a ver qué decidían los legisladores, pues es una iniciativa a la que él no puede dar marcha atrás. Nos dijo que esperáramos a ver qué sucede y que seguíamos en comunicación. Sólo eso.

La búsqueda de respuestas y diálogo para la permanencia de Mejoredu, afirma, se ha extendido tanto a la Cámara de Diputados como al Senado, donde ya ha establecido canales de comunicación con legisladores, a fin de exponer la labor que desarrolla la comisión.

Estar integrados en los organismos que el gobierno federal busca extinguir, insiste me sorprendió, porque nos pusieron en el mismo costalito y la comisión no es autónoma. No, no. Somos un organismo descentralizado, no tenemos las autonomías que tiene, por ejemplo, el INAI .

–Desde que se crea Mejoredu, el debate fue que no tenía autonomía. ¿Cómo explica que ahora se les incluya en este grupo de organismos?