Para Juana Fuentes, directora de la Asociación de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed), declinar fue quitarse un peso de imposición, ese peso de no saber si ibas a irte a consulta o no; me parece que este paso te libera y te consolida como juez independiente .

“Yo y muchos de mis compañeros somos personas que hemos llegado a estos puestos no por voluntad popular, porque creo que es incompatible, sino por conocimientos, por concurso de oposición. Nos hemos sujetado a exámenes rigurosos en distintas etapas. La función que realizamos requiere la mayor preparación para poder ejercer esa impartición de justicia a la población; de otro modo no se puede garantizar una justicia adecuada para ellos.

Añadió que mientras se separa del cargo del PJF seguirá laborando para cumplir con el mandato constitucional. Algunos continuaremos la actividad hasta que esto se resuelva en el rango constitucional o convencional, lo que obedece a un acto propiamente individual de dignidad de cada uno de los juzgadores, pero no por ello desistimos de las acciones que se están llevando a cabo en el terreno judicial .

El juez de distrito Gerardo Genaro Alarcón, del Centro de Justicia penal Federal con sede en el Reclusorio Norte, manifestó que hasta agosto de 2025 cumplirá con el trabajo que le corresponde con la ley, con la que juré guardar y hacer valer la Constitución. Es complicado, pero para eso protesté un cargo ante la Corte; eso es lo que debo hacer: guardar y hacer cumplir la Carta Magna .

El impartidor de justicia, con 25 años de servicio y quien lleva el juicio contra Emilio Lozaya por el caso Odebrecht, consideró que con la aprobación de la reforma judicial hay una crisis constitucional. Se está rompiendo básicamente la división de poderes. Esperemos que la Corte logre asumir su responsabilidad para efecto de que se revierta esta indigna enmienda. Decliné porque no quiero ser cómplice del oficialismo de vernos comprometidos en la independencia y autonomía de las decisiones que tomamos dentro de una audiencia .