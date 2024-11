▲ El ex silbante Armando Archundia, quien dirige la Comisión de Árbitros desde junio de 2022, deberá reportar a Juan Manuel Herrero los temas de su gremio. Foto Cuartoscuro

Guillermo Billy Álvarez, ex dirigente de La Máquina, en 2010 nos hizo vivir un episodio digno de la familia Corleone, cuando lanzó una balacera contra la casa de su hermano Alfredo, según acusaciones de éste. Ambos disputaban las riendas de la cementera Cruz Azul, y, de paso, las del equipo. En 2020, la DEA (agencia antidrogas estadunidense) pidió a México cooperación para investigar las finanzas de Billy y se solicitaría ante un juez bloquear las cuentas de los hermanos Guillermo y Alfredo, así como de Víctor Garcés, informó en junio de ese año Santiago Nieto, entonces titular de la Unidad de Inteligencia Financiera .

Los federativos soplan a todo pulmón para que ruede el balón y acapare miradas; en tanto, tienen sus veladoras encendidas para que Azcárraga-Televisa no sea declarado culpable en la investigación que realiza el Departamento de Justicia de Estados Unidos. En caso contrario, se verían en la necesidad de cambiar el reglamento o hacer una excepción al estatuto que exige desafiliar a los agremiados culpables de algún delito… El alto comisionado Juan Carlos La Bomba Rodríguez brilla por su ausencia ¡ni un mensaje de esos que le gusta transmitir por video! Nada.

Un poco más pálidas lucen las tropelías de otros, al menos quedaron en el ámbito doméstico. Es el caso de Jesús Martínez Patiño, cuyo emporio nació con el dinero público del gobierno hidalguense… El asunto es que unos son indultados porque se han ganado un lugar en el clan, en esa bonita familia. Otros no, si alguien le cae mal a un influencer no se le perdona ningún fallo, como ocurrió a Fidel Kuri, ex dueño del Veracruz, tuvo duros choques contra Irarragorri, quien siempre se ha sabido cobijar bajo el árbol más frondoso.

Dirán que estaba entre los 12 pilares del plan de trabajo de La Bomba Rodríguez, pero lo cierto es que la olla de presión en el arbitraje es una amenaza. Su titular, Armando Archundia, estuvo muy cerca de sufrir una rebelión. Lo acusan de favoritismo, de causar la pérdida de gafetes FIFA, de mala comunicación y pésimo adiestramiento; es decir, de todo aquello que criticó a Arturo Brizio, su antecesor. Ivar Sisniega, presidente ejecutivo de la FMF, quiso conciliar, pero ni lo ven ni lo oyen. No lo considera voz autorizada.

Dos técnicos mexicanos más sin trabajo: Eduardo Fentanes y Ricardo Cadena, pero La Bomba Rodríguez sigue engordando a la burocracia. Sumó a Juan Manuel Herrero de enlace entre la Liga y la comisión de árbitros, así como a Víctor Manuel Aguado en servicios institucionales … No obstante, como declaró Diego Maradona: La pelota no se mancha . Aunque haya un dirigencia que ronde lo siniestro, lo absurdo, siempre existirá fascinación ante la plasticidad de un atleta que lucha al límite de su fuerza por adueñarse del balón…

Viene el desenlace, el luso Paulinho, del Toluca, acaricia el título de goleo. Los regios Monterrey y Tigres toman posición de ataque. En la Liga Mx Femenil luce cerrada la lucha entre Rayadas, Amazonas, América y Tuzas. Nada está escrito, basta ver a Corea del Norte en el Mundial Sub-17 femenil, que contra los pronósticos eliminó al gran favorito Estados Unidos y llegó a la final.