En varias entidades se puede sufragar de forma anticipada, como en Michigan, donde en una escuela de Grand Rapids había una larga fila. Mañana son las elecciones generales en Estados Unidos y se prevé que no haya resultados el mismo día.

n esta elección el país está al borde de, pues nadie está seguro, pero no se descartan escenas de violencia política en una de las poblaciones más armadas del planeta, ni se sabe cuándo se conocerán los resultados al concluir la votación este martes, ni si a todos con derecho les fue permitido sufragar, ni si sus votos serán contados en unos comicios presidenciales donde no hay voto directo y, por lo tanto, quien gane el sufragio popular no necesariamente gana la elección.

Todo esto está ocurriendo en un país donde la corrupción política-electoral no tiene igual en el llamado mundo avanzado , donde los más ricos pueden invertir montos ilimitados en la elección –lo que el ex presidente Jimmy Carter califica como un sistema de soborno legalizado que procede hacia una oligarquía– y donde todas las llamadas instituciones democráticas son reprobadas por el pueblo que dicen representar. Sólo 16 por ciento de los estadunidenses aprueban la labor del Congreso de Estados Unidos, según la encuesta más reciente de Gallup, mientras 51 por ciento desaprueban la gestión de la Suprema Corte. La presidencia de Joe Biden ahora tiene 41 por ciento de aprobación (aunque vale recordar que al final de su periodo, Trump tenía sólo 34 por ciento de aprobación). Sólo 22 por ciento de los estadunidenses confían en que el gobierno hará lo correcto casi siempre o la mayoría del tiempo, según Pew Research Center. Y 63.1 por ciento opinan que el país va en una dirección equivocada , según encuestas nacionales.