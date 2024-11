E

nfrentar un dilema ya es de suyo una situación no grata. Dilema se define como la circunstancia en la que uno se ve obligado a escoger entre dos opciones, consideradas ambas, igualmente buenas o malas. A este difícil trance al que, desgraciadamente nos enfrentamos frecuentemente en la vida, le he agregado un segundo piso: el trilema. El término no existe en nuestro vocabulario, pero lo propongo por ser más expresivo e incluyente. Las personas nos topamos a diario en la casa, la calle, el transporte o la verdulería con mil encrucijadas de todos temas y tamaños y, lo más frecuente, es que la elección que debemos realizar no se concrete a dos opciones, sino a diversas, varias más, cuyas características específicas son, la mayoría de las veces, del todo incompatibles de ayuntar. Pues todo este largo exordio para confesarles que estoy en un lío, pues me enfrento al fenómeno que describo y del que me está siendo muy difícil escapar.

Mi intención para hoy era referirme a un ilustre mexicano de nuestros días (y de muchos otros que más valdría no recordar). Nuestro sujeto de análisis está en edad madura pero, para poder tener una aprehensión más cierta de él, es necesario conocer las otras personalidades que ha desarrollado a lo largo de su existencia, y que han contribuido a la presente estructura y fachada que ostenta en el actual momento, don Felipe de Jesús Calderón Hinojosa. Como ustedes saben, el señor Calderón Hinojosa, tras haber ocupado diversos e importantes encargos tanto en la organización partidaria a la que estaba afiliado, como en la política y la administración pública nacionales, ocupó (la palabra correcta es detentó ) el máximo honor al que se puede aspirar en nuestro país: ser Presidente de los Estados Unidos Mexicanos ( haiga sido como haiga sido ).