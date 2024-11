A

yer, cuando los reyes Felipe VI y Letizia, acompañados por los presidentes del gobierno, Pedro Sánchez, y de la Generalitat de Valencia, Carlos Mazón, visitaron la localidad valenciana de Paiporta –una de las más severamente afectadas por la catástrofe de la gota fría de la semana pasada–, fueron recibidos con insultos y sufrieron el lanzamiento de objetos y bolas de lodo por parte de vecinos enfurecidos por la inacción de todas las autoridades españolas y locales ante el desastre. Para empeorar las cosas, la presencia de los vehículos de la comitiva real bloqueó un camino fundamental para la llegada de ayuda ciudadana a la localidad, que registra hasta ahora unos 70 muertos a consecuencia de la súbita inundación.

La agresión directa a la figura del rey es un hecho inédito desde el establecimiento del actual régimen monárquico y es producto de una justificada ira popular contra todas las instituciones gubernamentales y del Estado: la región afectada por la DANA llevaba ayer cinco días abandonada a su suerte y sin recibir más asistencia que la proporcionada por voluntarios de poblaciones aledañas a la zona desastrada y por unos bomberos franceses que se apersonaron el miércoles de la semana pasada. La Guardia Nacional y la policía local no aparecieron en las calles taponadas de vehículos arrastrados por el lodo sino hasta ayer, y no para contribuir a despejarlas, sino para proteger al grupo de ilustres, en tanto que el ejército permanece en sus cuarteles y no ha enviado personal, salvo para algunas visitas de observación. En las zonas afectadas hay casi 2 mil desaparecidos y se teme que los cuerpos de muchos de ellos se encuentren en los estacionamientos subterráneos todavía inundados o en vehículos que no han podido ser removidos.