Agregó que en la tarea de despejar carreteras fueron heridos 92 efectivos y que la policía no ha hecho disparos .

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, respondió que la administración está dispuesta a negociar, pero no a cambio de impunidad ni de violar la Constitución .

La Paz., El ex presidente de Bolivia Evo Morales aseguró que seguirá en huelga de hambre y alentando la ocupación de carreteras para defender sus objetivos políticos y en protesta por la actual situación económica y la mala gestión de su heredero, el mandatario Luis Arce, con quien libra una batalla por el control de partido oficialista, el Movimiento al Socialismo, de cara a las elecciones de 2025.

La víspera la cancillería informó que seguidores del ex presidente mantienen tomadas tres unidades militares y a 200 soldados con sus familias de rehenes. “Es una vigilia, no hubo intervención, no hubo toma, están en la puerta del cuartel”, reviró Morales.

Sus partidarios exigen que el ex presidente no sea investigado por la justicia en un caso de supuesto estupro con una joven de 16 años con la que tuvo una hija, y para que se le permita ser candidato presidencial en 2025, después que un fallo del Tribunal Constitucional lo dejó fuera de la carrera. Ahora también piden la renuncia de Arce.

No es que Evo quiere ser presidente, el pueblo me ha planteado que vuelva. En mi gestión había estabilidad. Cuando hay estabilidad económica y política, hay felicidad , señaló en entrevista en la sede del sindicato cocalero, donde realiza la huelga de hambre.

Afirmó también que sus seguidores se exacerbaron tras el intento de magnicidio de la semana pasada, y acusó al gobierno de haber enviado a encapuchados que dispararon a su coche supuestamente para asesinarlo.

El gobierno aseveró que el político se resistió a una requisa en un retén policial antidrogas, que él disparó y en su huida atropelló a un agente, hechos que derivaron en una persecución.