¿Ya votaron? , preguntó una mujer en un mitin de Trump este fin de semana a un grupo de simpatizantes (en muchos estados se puede votar antes del día de los comicios). La mayoría respondió que aún no. Es muy importante no sólo votar, sino traer a otros 10 con cada uno. La gente no quiere a Harris, ni quiere a Trump y muchos podrían decidir no votar. Es importante lograr que la gente acuda a las casillas y voten por nuestro candidato .

Por otro lado, Lady Gaga se sumó a la larga lista de estrellas que han estado apareciendo con la vicepresidenta en sus eventos. Harrison Ford y Julia Roberts también figuraron en nuevos mensajes de apoyo a Harris en redes sociales, ambos señalando el peligro que representa Trump.

En días recientes, ambos partidos están inundando a los siete estados claves con voluntarios, algunos pagados, llamando a hogares y hasta tocando puertas para intentar convencer a aquellos que han sido identificados como posibles votantes de acudir a las urnas. Ya no se trata de convencer a nueva gente a que vaya a votar, ahora es asegurar que todos sus simpatizantes estén enterados de dónde están las casillas y que tienen un plan de cuándo y cómo llegarán , explicó un voluntario del Partido Demócrata a La Jornada.

Trump estuvo en Pensilvania, Carolina del Norte y Georgia este domingo, estados claves, y regresará a Pensilvania y Michigan este lunes. En comentarios en un pueblo de la primera entidad, el ex presidente repitió la falsedad de que él ganó en 2020 y concluyó afirmando que no debería de haberme salido de la Casa Blanca. De hecho, fue algo que contempló después de su derrota, según cuentan ex colaboradores.

En otro momento de su discurso, se refirió a los dos intentos de asesinato en su contra este año y señaló que ahora está protegido en estos actos detrás de barreras de vidrio antibala, y continuó, comentando que ahora los reporteros de los medios tradicionales en estos actos podrían también bloquear la vista de algún otro asesino.

Para llegar a mí alguien tendría que disparar a través de los de noticias falsas, y eso no me molestaría tanto, porque no me preocuparía , dijo Trump en comentarios que algunos demócratas acusaron de peligrosos al insinuar que le gustaría el asesinato de periodistas.

En los sondeos finales hay algunas indicaciones de que Harris podría estar en mejores condiciones de lo esperado en algunos estados, como Georgia y Iowa, y que podría estar gozando de mayor apoyo de última hora, lo cual podar llevarla a un triunfo con mayores márgenes en esta contienda. Un triunfo en Iowa sería notable, ya que ese estado es considerado seguro para los republicanos.

Pero ambos bandos y sus aliados están compitiendo para declarar que sus candidatos están posicionados mejor que nunca y que no sólo están optimistas, sino en el caso de Trump, que están seguros de un triunfo. En los discursos cada vez más frecuente advierte que ya hay maniobras para cometer fraude en su contra para robarle, otra vez, la elección.

Varios estrategas demócratas señalaron nuevas encuestas que sugieren que aquellos votantes que acaban de decidirse por alguien esta semana están sufragando por Harris sobre Trump por un margen de 10 puntos. Pero Trump y sus asesores repiten que el ímpetu está a favor de ellos y recordando que las encuestas, tanto en la contienda de 2016 y 2020, subestimaron el apoyo que tuvo al final.