El obispo de San Cristóbal, Aguilar Martínez, expresó gratitud a jTatic Samuel, porque hoy (ayer) celebramos el centenario de su nacimiento .

Mencionó que Ruiz García nació en Irapuato, Guanajuato, el 3 de noviembre de 1924; tuvo el cargo de obispo de San Cristóbal. del 25 de enero de 1960 hasta mayo de 2000, y falleció el 24 enero de 2011. jTatic Samuel sigue siendo amado y valorado , destacó.

Durante la homilía de la misa con que terminó la peregrinación, Aguilar Martínez dijo: Perdono de corazón a los asesinos materiales e intelectuales, pero es un delito que tiene que ser castigado .

Aseguró que Samuel Ruiz y Marcelo asumieron los dos mandamientos del amor a Dios y al prójimo, como lo hicieron también los mártires de Acteal; Simón Pedro Pérez López, ex dirigente de la agrupación Las Abejas, y todos los que han muerto en diferentes lugares dando testimonio de unidad y de amor a Dios .

El Pueblo Creyente expuso, por su parte, que seguimos aprendiendo como pueblo a caminar en medio de la violencia y no vamos a renunciar a hacerlo , y demandó el esclarecimiento del cruel asesinato de nuestro hermano Marcelo Pérez Pérez, cometido el 20 de octubre, y que se haga justicia hasta llegar a los verdaderos autores intelectuales y materiales, evitando acusaciones ligeras para evadir la presión social .

Entre los manifestantes destacó Miguel Pérez Sántiz, padre de Marcelo, quien se colocó junto con otros familiares al frente del templete en el que se instaló el altar.

Como ha hecho desde que su vástago fue velado en su casa de San Andrés Larráinzar, y durante el entierro el 22 de octubre, llevó su fotografía abrazada contra su pecho.

Me duele mucho mi corazón. Estoy muy triste. Es mi hijo, pues , dijo Miguel, de 75 años, quien comentó que toda la familia llegó a San Cristóbal para participar en la marcha, menos su esposa Antonia Pérez, que también está muy triste , y enferma.

Romeo Pérez Pérez, hermano de Marcelo, afirmó que la justicia aún no llega. Seguimos destrozados. No hay palabras para hablar sobre la muerte de mi hermano; quedamos muy dolidos. No es justo lo que le hicieron .