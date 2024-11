Ap

Periódico La Jornada

Lunes 4 de noviembre de 2024, p. 8

Londres. Podrías pensar que después de estar en silencio durante 16 años, The Cure tendría prisa en poner las cosas en marcha, pero no es así. Alone, la primera canción de su nuevo álbum, avanza más de tres minutos antes de que finalmente escuchemos la voz de Robert Smith. The Cure ha vuelto, pero definitivamente en sus propios términos.

El álbum de ocho pistas Songs of a Lost World es exuberante y profundamente orquestal, intenso y poderoso, con frecuentes minutos instrumentales antes de cualquier canto.

Hay letras melancólicas y lúgubres que confrontan la mortalidad y se preguntan adónde fue el tiempo. “I’m outside in the dark / Wondering / How I got so old” (Estoy afuera en la oscuridad / preguntándome / cómo me volví tan viejo), canta Smith en el último tema, extenso y desgarrador.

La producción es fuera de este mundo. Ninguna de las melodías dura menos de cuatro minutos y la última se extiende más allá de 10. En una era en que la música se crea para microexplosiones en TikTok, Smith no se monta en esa ola, deja que las canciones tomen su tiempo, sin prisa, y sean capaces de respirar con la belleza de las melodías e instrumentos liderando el camino.