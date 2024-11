▲ El cantante Jon King, de Gang of Four, durante su presentación en el festival. Foto Cynthia Moreno Jiménez

Hernán Muleiro

Especial para La Jornada

Periódico La Jornada

Lunes 4 de noviembre de 2024, p. 8

El festival Hipnosis llevó a cabo su séptima edición, con énfasis particular en la curaduría musical. El 2 de noviembre, desde pasado el mediodía, se desarrolló esta fiesta en el estadio Fray Nano de la Ciudad de México. Los encargados de abrir fueron Demencia Infantil, grupo local emparentado con el estilo No Wave. Entre la variadísima oferta musical destacaron las propuestas de Mdou Moctar, Gang of Four, High on Fire y Slowdive. El número principal fueron los franceses de Air, que tocaron a las 00:25 horas y cedieron el paso para el cierre de L’Eclair.

Mdou Moctar es el nombre profesional de Mahamadou Souleymane, de Agadez, Nigeria.

Aunque el proyecto es solista, la banda suena con todo, con una notable influencia del blues del desierto. La incorporación de ritmos africanos los distingue, y es la diferencia en la acentuación de la batería lo que los convierte en una propuesta más interesante que 99 por ciento de agrupaciones estilo sicodélico/stoner rock.

Entre los antecesores de Mdou Moctar se puede contar a Chrissy Zebby Tembo, músico de los años 70 inscrito en la tradición del Zamrock, el rock de Zambia, que produjo su propia forma de estilo pesado.

Una pandilla de cuatro, Gang of Four, tocó en México el Día de Muertos y no sólo fue notorio el papel de los integrantes originales –el fino baterista Hugo Burnham y el exaltado cantante Jon King–, sino también cumplieron su papel a la perfección la bajista Gail Greenwood, remplazo del icónico Dave Allen, y David Pajo, que ocupa el lugar del guitarrista Andy Hill.