Éste es el momento de México y no lo podemos desaprovechar , dice a La Jornada Manuel Bravo, presidente del Consejo de Empresas Globales, organización que integra a presidentes y directores generales de 63 trasnacionales.

Manuel Bravo relata que en las mesas de alto nivel entre ejecutivos y funcionarios federales (Sheinbaum ha estado en un par de ellas) se tratan temas como infraestructura, conectividad, transición energética, seguridad y la formación de personal. Habernos reunido en varias ocasiones es un gran inicio de construcción de confianza. En algunas cosas se podrá hacer algo, en otras no, pero todo empieza por estar sentados a la misma mesa .

–Menciona el tema de la transición energética. ¿Qué plantean?

–El planteamiento que han hecho la Presidenta y la secretaria de Energía (Luz Elena González Escobar) es que Pemex y la CFE van a estar invirtiendo. Pero por la cantidad de energía, tanto hidrocarburos como gas, que necesitamos en la industria, y más si atraemos más empresas con la relocalización, va a ser importante que el capital privado también participe. Las primeras conversaciones, todavía en una etapa muy inicial, han sido en ese sentido. La claridad que ha habido en las primeras pláticas, en cuanto a que se necesita más y mejor energía, es un gran primer paso.

–¿Se han detenido algunas inversiones de empresas globales por el cambio de gobierno?

–Pensaría que hay empresas que están diciendo: Déjame ver estos primeros meses . Un poco así como pago por ver . Vamos a ver cómo aterrizan la reforma judicial y los temas energéticos. Hay muchas cosas que están sucediendo y a lo mejor un consejo de administración que iba a decidir algo en este trimestre lo pasa al siguiente. Son inversiones tan grandes que dos o tres meses no hacen diferencia. Específicamente, no he tenido noticia de una inversión de empresas globales que se haya detenido.

–¿Cómo influye en las decisiones de negocio el tema de la seguridad?

–Es el más álgido. No es un tema nuevo, se ha venido erosionando en los últimos 20 años y en varios aspectos, que van desde las carreteras hasta aduanas, puertos y extorsiones. Hemos estado en contacto con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para apoyar en este proceso de trabajo de inteligencia que nos han puesto enfrente como uno de los pilares de lo que se va a estar haciendo.