▲ Meme consiguió la medalla de plata en el trampolín de 3 metros en los Juegos Olímpicos de París 2024 junto con Osmar Olvera. Foto @Com_Mexico

Desde que conquistó la medalla en París, la vida de Celaya no ha sido la misma. En cuanto sale a la calle, el medallista recibe peticiones de autógrafos y fotografías de quienes admiran su trayectoria. “Prefiero mantener un perfil bajo, sin tanta atención, pero ahora ya no puedo ser el mismo Meme de antes. Me gusta mucho salir a bailar, pero cuando lo hago la gente me pide fotos y a veces en los aviones me tapo la cabeza para pasar inadvertido el mayor tiempo posible. Muchas cosas han cambiado”.

Al ingeniero civil también le gustaría destacar en la prueba individual, donde su compañero Olvera sería su principal adversario.

Es bueno tener tanta competencia de manera interna, eso demuestra que las cosas se están haciendo bien en la escuela de clavados.

Celaya no pudo competir en los Juegos Centroamericanos de San Salvador ni en los Panamericanos de Santiago, Chile. Ahora se empeña en que el ciclo rumbo a Los Ángeles 2028 sea diferente y siempre a su favor. Mi mentalidad cambió cuando supe que representaría a México en París. Ahora quiero vivir todo el ciclo con la Bandera nacional y llegar en mi mejor momento a la próxima cita veraniega , comentó.

Nuestro país no había ganado una medalla olímpica en la prueba de sincronizados trampolín de 3 metros varonil. Lo conseguido por Celaya y Olvera afianzó los saltos ornamentales como el deporte que más preseas ha cosechado en JO, con 16.