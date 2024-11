Omar González Morales

Lunes 4 de noviembre de 2024, p. 3

Crimen, pasión y misterio son los temas que más atraen a los fanáticos de la novela negra, género literario que está por cumplir 105 años, partiendo de los primeros relatos publicados en 1920 en la revista estadunidense Black Mask, fundada por HL Mencken. Para celebrarlo, se realizó el Festival de Novela Negra 2024, organizado por la Biblioteca de México y la editorial independiente NitroPress, que reúne gran cantidad de textos, cómics y películas.

Como parte de ese encuentro, en el recinto ubicado en la Ciudadela se presenta la muestra bibliográfica Detectives, gánsters, mujeres y balazos, conformada por 60 ejemplares de cómics y textos pertenecientes al acervo de la sala general y el depósito legal de esa institución, así como títulos de las bibliotecas personales de Carlos Monsiváis, Jaime García Terrés, Alí Chumacero, Antonio Castro Leal y Luis Garrido.

En entrevista con La Jornada, el curador de la exposición, Martín Hernández González, habló sobre el creciente interés de los lectores en este género que, más allá del morbo, invita a una reflexión sobre los problemas de la sociedad .

El académico explicó que la selección de títulos fue muy complicada, pues teníamos detectados más de 150, y nos quedamos con 70. Nos ayudó mucho la editorial NitroPress, ya que una de sus líneas fuertes es este género. Nuestra intención era que el público supiera que a los grandes escritores siempre les ha fascinado el misterio, el crimen, la violencia, y cómo afecta esto a la sociedad .

Historias con obstáculos

Cuando surgió la novela negra, en la década de 1920, había un panorama social negativo (...) en Estados Unidos. En estas historias hay muchos obstáculos, un camino que no es agradable ni positivo. Es un llamado a denunciar la violencia que se vivía en esas ciudades. No sólo es morbo, sino denuncia , reiteró Martín Hernández González.

A diferencia de la novela policiaca, en la que hay justicia tras una investigación, no se deja en abandono a la sociedad y se cumple la función para la comunidad, en la novela negra vemos que el problema requiere un revulsivo: alguien externo que llegue a investigar y resolver el crimen, pero cercano a un camino de venganza. Aquí no hay un final feliz y el contexto no cambia, detalló el experto.

Según Hernández González, los problemas que exhiben estas obras son variados: la corrupción policiaca, un retrato de las bandas delictivas y los mafiosos, la carencia y las condiciones adversas.