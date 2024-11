Laura Poy Solano

Periódico La Jornada

Domingo 3 de noviembre de 2024, p. 27

Leer es un acto de libertad, afirma Beatriz Alcubierre Moya, historiadora, profesora-investigadora de la Universidad Autónoma de Morelos y experta en literatura infantil.

En entrevista, destaca la importancia de no imponer ni hacer obligatorio el acto de leer a niños y adolescentes.

Lo importante de la lectura no es leer en sí mismo y mucho menos obligar a hacerlo 20 minutos al día. La lectura es una práctica de libertad, de autonomía, de administrar tu tiempo, de encontrar tu identidad reflejada en un autor, eso es lo importante , enfatiza.

Dentro del programa Librobús en tu Escuela y en tu Comunidad, que permite el acceso a los libros a miles de alumnos de prescolar, primaria y secundaria, quienes a precios accesibles pueden adquirir títulos de literatura infantil y juvenil directamente en su plantel, explica que el permitir al niño y adolescente elegir libremente aquello que desea leer es fundamental para impulsar su interés por la lectura .

Práctica colectiva

Agrega que también es fundamental la lectura colectiva. Leer en sí mismo no es necesariamente bueno, hay grandes villanos de la historia que eran grandes lectores. Leer no hace buena a la gente, es una práctica, pero cuando la llevamos a cabo de forma colectiva, con un acompañamiento, con una discusión, con un debate, entonces no hay libro malo .