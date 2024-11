Rubén Villalpando y Jesús Estrada

Corresponsales

Periódico La Jornada

Domingo 3 de noviembre de 2024, p. 7

El evento Abrazos No Muros que organizó la Red Fronteriza de Derechos Humanos (BNHR por sus siglas en inglés), logró reunir ayer a 200 familias de migrantes y mexico-estadunidenses, en donde termina Texas y comienza la ciudad de Sunland Park, Nuevo México, en la frontera de Ciudad Juárez.

Las familias que han vivido separadas durante años, ante la imposibilidad de migrar de manera legal o de regularizar su residencia en Estados Unidos, pudieron verse y abrazarse por unos tres minutos, tras cumplir un registro previo y ser elegibles por la organización para participar.

Abrazos No Muros se llevó a cabo durante cuatro horas la mañana ayer, tiempo en el que los asistentes esperaron para cruzar uno por uno el puente habilitado para la ocasión, y se encontraron a la mitad para después volver a separarse.

Estuvieron acompañados por activistas de BNHR y vigilados a la distancia por la patrulla fronteriza; para diferenciarlos, los que viven en EU vistieron playera azul, y los que residen en Ciudad Juárez u otros lugares de México usaron rosa.

Todas las prendas, de ambos colores, fueron rotuladas con la cifra 176 y la frase: Migrant lives lost in FY 2024 we will not forget (No olvidaremos 176 vidas de migrantes perdidas en el año fiscal 2024).