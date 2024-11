Jorge Mandujano

Periódico La Jornada

Domingo 3 de noviembre de 2024, p. 6

A mi hermana María, por llevarme hasta allá…y traerme hasta esta crónica.

Cincuenta y un años después, y en mitad de la dureza de su féretro, el obispo Samuel Ruiz García habría de recordar la tarde remota que su feligresía lo recibió con aplausos a su llegada a la catedral como su guía espiritual, un sitio que él habría de escoger para vivir la eternidad.

Era la primera hora, pasada la interminable medianoche del martes 25 de enero. Como aguacero, en cascada, comenzaron a escucharse los aplausos desde el atrio y hasta el interior de Catedral ante el arribo del cortejo, también esperado interminablemente.

Junto con un amigo fotógrafo, habíamos llegado hasta el mismísimo sitio en que el Tatic amó la vida. Mujeres vestidas de negro nos habían informado en la Casa Consistorial que la misa de cuerpo presente sería a las 7 de la noche del todavía lunes 24. Luego, que a las 8; al rato, que a las 9; más tarde, que a las 11. Mientras, adentro de Catedral no pocos sacerdotes daban cuenta del avance del cortejo, que había partido por tierra del aeropuerto Ángel Albino Corzo hacia San Cristóbal.

– Nos informan que ya viene por Chiapa de Corzo – consolaban, al tiempo que habían decidido dar lectura a un buen número de condolencias que llegaban de todos lados: desde las personales, enviadas por periodistas que lo habían tratado, hasta las de las iglesias de países varios, como las de Cuba, Paraguay, Argentina, Guatemala y Nicaragua, entre muchas otras.

La tarde del lunes había sido tan calurosa en el antiguo Jovel, al grado que los parroquianos terminaron por acudir ataviados en prendas de algodón, que no de lana. No tuvo que pasar mucho tiempo para que fueran a casa por más trapos.

Hacía frío en la antigua Villaviciosa la tarde en que el joven sacerdote Samuel Ruiz García había llegado a estas benditas tierras para hacer historia. Hacía poco rato que había cumplido años, de la mano del día de su arribo, y a la par de la fecha marcada (1959) del triunfo de la Revolución Cubana.

En los últimos años, antes de que abandonara definitivamente la Diócesis para cederle la estafeta total al obispo Raúl Vera, coroné al Tatic el día 2 de noviembre de cada año, en la víspera de su cumpleaños (esto es, fijar la corona de flores y decir un parabién o versos, como también le llaman).

–Me encanta, porque es una costumbre de Tierra Caliente; aquí no se estila”– me decía siempre.

La encargada de tomar la foto era Luz María, la tan querida Doña Lucha, su hermana.

En una de esas benditas coronas –o coronaciones, si lo prefieren–, en el comedor de la curia (sí, donde aguardaba el óleo de la virgen con pasamontañas), y luego de tres caballitos de onza y media de agave azul, surgió el tema de la muerte. Un asunto que, felizmente, fue proscrito por el cambio de tema y el cristiano trámite de un par de onzas más del líquido perláceo.

A su llegada, Chiapas no era entonces la cachondez de Macondo; se parecía, más bien, a la frialdad de un Comala habitado por la pobreza, en sus múltiples etnias, con sus múltiples lenguas. De nada servía, pues, comenzar por intentar traducir hambre en tsotsil, en tseltal, en ch’ol, en tojolabal. Menos aún, si no se tenía la plena certeza de la inexistencia de la palabra perdón, en tanto no existía la palabra culpa.

Es el obispo auxiliar Enrique Díaz Díaz, quien oficia la Misa de cuerpo presente. A su lado derecho, el obispo titular de la diócesis, Felipe Arizmendi; a su izquierda, quien fuera obispo coadjutor de don Samuel, hoy obispo de Saltillo, Raúl Vera. En el ala izquierda de la catedral, los señores de la prensa (nombrados así por quien oficia). Aquí las cámaras, las libretas y la memoria para la posible crónica. Frente a ellos, el gobernador Juan Sabines y su esposa; a unos cuantos metros, don Luis H. Álvarez, representante del presidente de la República, Felipe Calderón, así lo anuncian, pues.

En su homilía, el obispo Díaz destaca el evangelio del obispo Samuel Ruiz: Siempre predicó el amor y la justicia por los desposeídos . Aunque se asomó a las epístolas, prefirió evitarlas, en tanto no era tema. Termina la misa y el presbítero Heriberto Cruz, de Tila, agradece a la familia de don Samuel haber permitido que se abriera el féretro para que quienes quisieran despedirse “lo hicieran… y en orden”. Y convoca a los señores de la prensa a coadyuvar, para que no pase lo que pasó en la Ciudad de México.

Hace frío en la otrora Ciudad Real. Se anuncian dos misas para hoy, hoy que ya es martes. Una a las 12 del día; la otra, a las 7 de la noche. Ha comenzado el desfile de quienes quieren ver al Tatic para despedirse. Mujeres y hombres –que no saben vestir de negro sino que presumen los colores de su sná– se detienen a verlo, más bien, a contemplarlo. Algo le dicen –en cortito–, y luego tratan de ocultar sus ojos llenos de agua ahí, al sur de su corazón.

Hace frío, mucho frío

En la parte posterior de la catedral hay café con pan. Es allí, en el traspatio, al que se llega por una pequeña puerta a espaldas del altar (por donde desaparecía el Tatic luego de oficiar misa), donde –afirman algunos diáconos– trabajarán toda la noche para dejar lista su tumba .

Tras las dos misas del martes: una a las 12 del día y la otra a las siete de la noche, oficiada ésta última por el obispo Raúl Vera, y quien obsequió reveladores testimonios acerca del Tatic, no sólo los obispos y sacerdotes, que cada vez son más, sino también los medios de comunicación de todo el mundo, las autoridades civiles y demás estructura logística se aprestan para la celebración de la misa final de cuerpo presente del Obispo de los Pobres.

En los sitios acostumbrados en la madrugada para la delincuencia amorosa […], en las paredes que ensamblan el after, o en los hoteles donde se despiertan los niños para decirte que ya es hora, se sabe de cierto que el mediodía del miércoles no tendrá espacio ni para la posible siesta. Mucho menos, para intentar configurar una nostalgia tardía por adelantada.