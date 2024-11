¿Q

ué había ocurrido en Cuba antes de que llegara el embajador Bosques? ¿Cómo explicar quién era Fulgencio Batista y cómo se construyó el golpista antes de los años de Bosques en Cuba?Era un militar que, siendo coronel, se hizo cargo del poder por medio de actores políticos manejables en un entorno expectante de cambios y reformas radicales.

Batista tenía apoyo de varios partidos de la clase media y contaba con una actitud benevolente de Estados Unidos.

Los sucesivos presidentes que tuvo Cuba en aquellos años integraron el círculo de amigos de Batista; era el hombre fuerte y no lo ocultaba desde su posición en las fuerzas armadas.

En 1940, el propio Batista jugó directamente en las elecciones y recorrió la isla en tren especial, el tren de la victoria , mientras Cuba y Estados Unidos vivían la grave etapa de la Segunda Guerra Mundial en Europa.

Batista fue elegido Presidente con el interés de Estados Unidos de pactar en temas militares y navales con ellos, y buscar la cooperación de las repúblicas latinoamericanas en caso de una posible agresión.

Aparece en mis notas sobre esa época:

Lo que ellos necesitaban de Cuba y de Batista: Aeropuertos adecuados, uso de puertos cubanos en caso de ser requerido, Que Cuba proteja y vigile sus aguas costeras y todas las actividades dentro de la isla.

El 10 de octubre de 1940, Fulgencio Batista se hizo cargo legalmente de la Presidencia de Cuba. La época de mandar detrás del Estado Mayor terminaba. Ahora mandaba directamente. Eso era lo que querían recuperar quienes lo impulsaron años después a volver al poder en 1952, con el cuartelazo al presidente Prío Socarrás.

La nación se acercaba a las nuevas elecciones en 1944 y Batista calculó mal y perdió frente a Ramón Grau San Martín.

Batista no había logrado acabar con el gansterismo y la corrupción y, siendo él mismo ya un hombre rico, estuvo rodeado por capítulos nefastos como el asesinato de Guiteras, líder de un importante movimiento revolucionario, y la represión de movimientos sindicales.

Busco en mis notas y encuentro la mejor descripción sobre Guiteras; la escribe Paco Ignacio Taibo II: “Muchas veces he dicho en conversaciones, con periodistas, amigos, editores, que las tres figuras de la revolución en América Latina que me fascinaban eran: Pancho Villa, el Che Guevara y Antonio Tony Guiteras. Casi siempre he recibido como respuesta un: ‘¿Tony qué?’ Fuera de Cuba, Tony Guiteras resulta un absoluto desconocido, sólo tratado por la historiografía cubana de la revolución y el exilio. Un personaje como éste, en un continente como el nuestro, peleando por recordar memoria histórica, no merece ese destino”.

Así que Paco se dedicó a escribir su biografía, Tony Guiteras, un hombre guapo, y la publicó en Cuba; se encuentra aún en las librerías de viejo. En sus páginas se recuerda que el general Cárdenas, según algunas fuentes, estaba dispuesto a ofrecer apoyo y recursos para los planes revolucionarios de Guiteras y su grupo que intentaba salir de Cuba para preparar desde el exilio en México el combate a Batista. Cerca de un centenar de miembros de su organización, la Joven Cuba, se encontraba ya en el entonces Distrito Federal comenzando su entrenamiento militar. Se dice que Cárdenas había incluso comisionado a uno de sus ministros, Francisco J. Múgica, de izquierda y de su confianza, como su enlace personal.