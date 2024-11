El pasado miércoles se instalaron las ofrendas de las prepas unamitas en el estacionamiento del Universum, Museo de las Ciencias. Resultado de una gran actividad artística y manual, en tiempos de clase y extraclase, estudiantes de la Preparatoria 7 Ezequiel A. Chávez, dirigidos por dos profesionales profesoras de dibujo y modelado, realizaron una obra extraordinaria. El tema de esta presentación colectiva en ofrendas del Día de Muertos, México visto a través de la lente, resultó en la recreación de una escena de la icónica película María Candelaria, rodada en Xochimilco. El filme del director Emilio Indio Fernández trata de una historia de envidias, malinchismo, patriarcado y mentes ignorantes que, cegadas por la belleza de María Candelaria, llevan al linchamiento y muerte de ella. Proporción guardada, vivieron algo así las personas que se esmeraron en la creación e instalación de dicha ofrenda; la visión parcial, prejuiciosa, autoritaria e irrespetuosa de funcionarias a cargo, pretendiendo justificar torpezas, les desterró de su espacio. Esto no debe suceder en la Universidad Nacional Autónoma de México ni en ningún espacio educativo.

Sin duda alguna, el sistema político mexicano se ha modificado desde 2018 y sus reglas de operación que abarcan tanto a personas como a instituciones deben hacerlo igualmente para evitar los abusos del pasado. No cabe duda que existen incertidumbres con el inicio de estos grandes cambios y por dicha razón deben ser funcionarios renovados y comprometidos con una transformación social los que velen por el correcto funcionamiento a favor de las grandes causas sociales, porque, retomando a Madero en su libro publicado ya hace más de 100 años, solamente una nueva ciudadanía y renovados empleados públicos podrán salvar al país de sus grandes males.

Madero vio al sistema judicial como un entramado de relaciones en beneficio de una élite y que no tuvo una respuesta a favor de los grandes grupos vulnerados en la época del porfiriato durante episodios como la rebelión de Tomóchic, las vulneraciones al pueblo yaqui y maya, además de las huelgas de Puebla, Orizaba y Cananea, movimientos que serían la semilla de un movimiento social armado en todo el país.

a crisis del aparato administrativo de justicia fue una de las causas de la Revolución Mexicana. En su libro La Sucesión Presidencial en 1910, Francisco I. Madero describió a la función de impartir justicia tan corrompida que para fallarse cualquier litigio de importancia se toma en consideración, no a la justicia de su causa, sino las influencias de los litigantes .

Conocer el proyecto de egresos, indispensable para el pueblo

Importante asunto el de la reforma judicial que ha ocupado durante las últimas semanas la mayoría de espacios y opiniones en los medios de comunicación, pero hay temas como el del presupuesto que merecen también ponerse a debate.

El próximo 15 de noviembre el Ejecutivo Federal enviará a la Cámara de Diputados el Proyecto de Egresos de la Federación para 2025, cuestión que considero debe discutirse ampliamente ante la ciudadanía y no sólo por los legisladores, para que el pueblo tenga claro el asunto y haya una opinión sobre el destino de los impuestos que paga. Reducir el déficit fiscal de 5.9 por ciento como se plantea no es cosa sencilla y requiere cambios en el destino de los recursos para no afectar el desarrollo nacional; se debe impulsar una reforma fiscal progresiva, gravar a las grandes fortunas, reducir al máximo el costo financiero de la deuda que hoy representa 3.9 por ciento del PIB.

Del 11 al 15 de noviembre la Promotora por la Suspensión del Pago de la Deuda Pública instalará un foro permanente en el ala norte de la cámara, con la asistencia de líderes y dirigentes de los diferentes sectores de la sociedad para presentar sus propuestas y necesidades de recursos.

Construir un segundo piso sin cambios de fondo y sin terminar la obra negra es imposible, para que se logre es necesaria una amplia participación del pueblo, que no sólo acuda a los llamados del gobierno sino que influya en las grandes decisiones nacionales y se organice y vigile que sus propuestas sean atendidas.

Benito Mirón Lince

Invitaciones

Protesta contra Trump

Convocamos al acto contra Trump hoy desde mediodía, en la plaza Río de Janeiro, colonia Roma. Participarán ciudadanos estadunidenses residentes de la CDMX y la Coalición binacional vs Trump.

Federico Campbell Peña

Plantón en apoyo a Palestina

Hoy, como todos los domingos, estaremos en plantón en el Ángel de la Independencia de las 14 a las 16 horas, en protesta por la agresión y el genocidio contra el heroico pueblo palestino perpetrado por el Estado sionista de Israel. Por tal motivo convocamos a todas y todos a solidarizarnos con esta lucha.

Gilberto García Mora Ibarra y siete firmas más

Comentan el libro El infinito en un junco

Los invitamos a una sesión más de Se buscan lectores. Para comentar el libro: El infinito en un junco, de Irene Vallejo. Leeremos hasta la parte II "El umbral invisible de la esclavitud" (capítulo 47).

¡Bienvenidos, lectores. Este es un bello libro sobre los libros! Jueves 7 de noviembre de 2024. A las 19 horas (horario de la Ciudad de México).

Zoom: https://cutt.ly/Z19pjtM

Código: galatea24

Anfitriona: Karilú López Ramírez. Convocan: UACM, Programa Galatea y Lectores en activo.