Esta labor no le gusta a la mayoría de la gente, ni a los hombres, mucho menos a las mujeres , señaló. Hubo la oportunidad de la plaza y la tomé. De acuerdo con mi experiencia como embalsamadora, estar de manera directa con las personas fallecidas es algo normal. Me interesó el reto y lo hago con respeto .

Este oficio me ha gustado y lo hago con placer; fui capacitada en ambas responsabilidades y tengo un gran respeto por la persona que arreglo para el funeral; mi trabajo como técnica en el crematorio lo hago con sensatez y dedicación, no tengo miedo , expresó.

Destacó que cuando la gente o sus compañeros del IMSS saben de su trabajo, no pueden creer que realice una actividad que requiere fuerza para mover los cuerpos a la hora de embalsamar o de cremar.

“Los que no me conocen me preguntan: ¿dónde está el hornero?, y les contesto: soy yo . Dudan de mi capacidad. Para ser hornera realicé cursos de capacitación para movilizar con técnica un cuerpo.

Utilizo el traje adecuado y cuento con las herramientas necesarias, las cuales me permiten facilitar el traslado del cadáver al horno. Mi labor como embalsamadora me dio la experiencia. Y de igual manera ser hornera es un trabajo que me gusta .

Mayra reveló que vivió la amarga experiencia de incinerar a su padre, y reconoció: me quebré .

Sí, eso fue muy duro porque al final era lo último que yo podía hacer por él, cerrar la puerta y prender los quemadores es muy difícil, porque al final sabes que la persona que está ahí, te dio la vida .