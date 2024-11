Jorge Caballero

Periódico La Jornada

Domingo 3 de noviembre de 2024, p. 8

El director mexicano Andrés Arochi Tinajero estrenó el jueves la cinta Luto, donde presenta un caleidoscopio con formas de abordar la pérdida y el duelo. Valiéndose de su personaje central, Damián, quien con el corazón destrozado y abrumado mentalmente por la muerte de su novia, Dalia, deambula por diferentes estados del país, a través de desiertos y las interminables cordilleras que se sumergen bajo las orillas espumosas.

En este viaje se da cuenta de que al observar cómo otros enfrentan su mortalidad y pérdida, puede descubrir su propio camino hacia la aceptación de la muerte. Por medio de las diversas tradiciones de las personas que encuentra en el camino, se revela ante él un legado cultural que le ofrece una brújula para navegar en su proceso de duelo. Entablando conversaciones e inmerso en profundos rituales que se desarrollan en los diversos paisajes de su vasta tierra natal, anhela encontrar consuelo. Este oscuro y desesperado viaje interior, que ocurre en medio de los vívidos matices e impactantes contrastes de México, finalmente rompe y abre a Damián, revelando la profunda compasión y sabiduría que reside en su gente.

Andrés Arochi Tinajero comenta: A lo largo de la filmación, nos propusimos capturar esos efímeros momentos mágicos que sólo pueden surgir de la improvisación y la emoción genuina. Antes de emprender el viaje, no teníamos más que los perfiles de los personajes y las dos tramas que abarcarían catorce estados y 14 mil kilómetros de carreteras, otorgándonos la libertad de descubrir la verdadera esencia de la historia durante el camino .