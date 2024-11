Sputnik

Domingo 3 de noviembre de 2024, p. 15

Moscú. Los países del BRICS –grupo de economías emergentes fundado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica– han elaborado recomendaciones preliminares sobre mecanismos de pago alternativos que permiten crear sistemas sostenibles, afirmó el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov.

Ya se han formulado las recomendaciones. Aún no son definitivas, pero ya ofrecen la oportunidad de comenzar a crear sistemas confiables, sostenibles y a largo plazo , dijo Lavrov en entrevista con la cadena TV BRICS y confió en que Brasil, que asumirá la presidencia del bloque el próximo año, continuará este trabajo.

Se necesita un sistema paralelo, dado que el dólar se usa cada vez más como un arma agresiva en la economía mundial , señaló.

Según Lavrov, Estados Unidos hará todo lo posible para conservar su hegemonía, por lo que una tarea común de los países miembros del grupo BRICS es mantener su seguridad y crear plataformas de pago independientes.

A finales de octubre, al término de la 16 Cumbre del grupo BRICS en la ciudad de Kazán, el presidente ruso, Vladimir Putin, declaró que el bloque seguirá intensificando su comunicación interbancaria y elaborando mecanismos de pagos en monedas nacionales.