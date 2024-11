–¿Discapacidad?

–Son niños que de nacimiento vienen así, supongo que puede ser por falta de alimentación de la mamá. En la solicitud pedimos la construcción de una calzada de acceso de la zona arqueológica al pueblo de Ek Balam de 700 metros para que compren nuestra artesanía. Está muy deteriorado ese acceso, y por eso los turistas nos ignoran.

–¿Por qué no le dieron mantenimiento a la calzada que ya tenían?

–Porque el camino nunca se ha pavimentado, es de terracería, y Ek Balam no está en la playa, adonde todos quieren ir. Ek-Balam está en la parte oriente de Yucatán, a 25 kilómetros de la ciudad de Valladolid, que a su vez queda a 10 kilómetros de Temozón, la cabecera municipal. Son pocos los habitantes, pero hay varios pueblos como Actuunko que necesitan ayuda. Actuunko es una palabra maya que significa cueva de puma , pero no hay ningún puma. El pueblo de Santa Rita queda a 6 kilómetros de Ek Balam, y Humuku pertenece al municipio de Temozón, en el que viven más de 5 mil habitantes. Entre Actuunko, Ek Balam, Santa Rita y Humukú somos en promedio 7 mil habitantes.

–Claro que el gobierno va a ayudarlos –confío mientras me taladran los rayos de un sol inclemente–. Los ayudó AMLO y ahora va a ayudarlos Claudia…

–Soy Jerónimo Aguilar; soy el actual presidente municipal de Temozón. Ek Balam es una comisaría del municipio de Temozón. Él, mírelo bien, el es Daniel Alcocer Mena, trabaja en el municipio. Ella es Araceli Gómez, mi esposa. Nosotros tenemos cinco hijos, tres niñas y dos niños. La más grande es Andrea; luego viene Vanessa, y la más chica es esta niña, Nancy, y luego los otros dos niños, el mayor, Alan Daniel, y el más chico, José Aarón.

–Son muchos hijos.

–Es nuestro tesoro. En la cabecera municipal hay tres primarias y un bachillerato y no tenemos hospital, sólo un centro de salud. También quiero hacer una solicitud a la presidenta Claudia, para que nos apoyen con la ampliación del centro de salud, cuya cabecera es Temozón. En cuanto a escuelas, nos hace falta una universidad, no tenemos educación superior, todos los que terminan su bachillerato tienen que viajar a Valladolid, a 12 kilómetros, no muy lejos, pero implica un costo, por el pasaje, y más gasto para nosotros, que somos gente de escasos recursos y queremos salir adelante. Voy a estar preparando las solicitudes y a enviarlas a las dependencias correspondientes, y a ver si usted le dice a Claudia Sheinbaum que nos venga a ver muy pronto. Ella tiene que venir, dígaselo, no se le olvide, por eso es usted periodista, para que nada se le olvide. Mi objetivo es repavimentar calles en X-uch y hacer un parque en Dzalbay. En X-uch, los niños salen a los juegos del parque principal y el parador turístico de Ek Balam del Instituto Nacional de Antropología e Historia; nos dicen que es responsabilidad de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), la que urbaniza los pueblos.

–Tengo la mejor opinión de la Sedatu…

–Bueno, pero por favor dígales allá que queremos que regrese Román Meyer, porque ése es a todo dar y lo queremos a él…