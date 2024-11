Y es que el Día de Muertos es una ocasión muy especial para las familias mexicanas, según refirieron a este diario Gabriela y Édgar, y su hija Valeria, ya que es cuando uno recuerda, honra la memoria y celebra a sus seres queridos que han partido al otro mundo.

Es la celebración cultural más importante que hay en el país, porque permite rencontrarnos con nuestros muertitos y expresarles el cariño que les tenemos y la falta que nos hacen , manifestó Luis Gutiérrez, de la alcaldía Álvaro Obregón, quien ha asistido a este encuentro desde hace cinco años, acompañado por su esposa y sus tres hijos.

De la colonia Álamos, Natalia Mendoza acude a esta feria desde que tiene uso de memoria. Ahora cuenta con 25 años, y para ella esta fecha le provoca sentimientos encontrados, ya que por un lado siente una inexplicable melancolía y, por otro, una gran emoción y orgullo por saber que ésta es una tradición muy mexicana: La creencia es que vienen nuestros familiares y seres queridos, y la verdad se siente un calor, una alegría diferente .

Aunque todavía no tiene idea clara de la muerte – no sé, ¿es cuando alguien se va y ya no regresa? –, a sus casi siete años, Irving disfruta mucho la celebración del Día de Muertos, porque lo disfrazan y le dan muchos dulces cuando pide su calaverita. Ésta es la segunda ocasión que asiste a esta festividad en el Cenart; lo hace con su papá y su hermana menor. Lo que más le gusta son los talleres y los narradores orales.

Como cada año, la Feria de las Calacas está dedicada a una temática especial. La de esta edición (cuyas actividades continuarán hoy de 11 a 21:30 horas con entrada libre) es Ánimas perdidas, es decir, todas esas personas que murieron en algún trayecto desconocido y que a lo mejor hasta no sabemos su nombre, pero sí que son parte de nuestra familia. Con esta feria queremos nombrarlas, recordarlas, acompañarlas a que regresen del más allá o donde quiera que se hayan ido, y apapacharlas”, explicó Guillermina Pérez Suárez, coordinadora nacional de Desarrollo Cultural Infantil-Alas y Raíces.