Añadió: este relato se sigue contando, y no sólo en el área del centro de México. Buscando ejemplos, encontré la historia de ahuízotl en una presa en Querétaro. Tal cual como si hubieran leído a Sahagún. También se puede hallar en Puebla la anécdota de un niño que huyó de su casa y vio un animal similar cerca de un lago, de noche; resulta que ahí habían encontrado un cadáver sin uñas ni pelo .

Ignacio de la Garza contó que se curaba de espanto de diversas maneras; algunas formas de restituir el alma pasaban por rituales con agua o chile. El curandero tiene que ir al lugar de la impresión, hablar a las entidades que retienen las almas, los famosos chaneques, para restituirlas .

Tezcatlipoca, el dios aparecido

El historiador refirió que el Día de Muertos es una fiesta europea, pero los indígenas la comenzaron a hacer como ellos celebraban a sus difuntos, y no había suficientes frailes para decirles que así no era y que las ofrendas no tenían que ser tantas .

Españoles de clase baja terminaron adoptando algunas de estas creencias y llegaban a ser denunciados ante la Inquisición por creer en supersticiones, como que el cantar del búho anunciaba la muerte o en los nahuales .

Expuso que uno de los primeros que pusieron por escrito estas historias fue el misionero fray Bernardino de Sahagún. Entre ellas, que Tezcatlipoca podría aparecerse a la gente en caminos solitarios en la forma de un decapitado con el pecho abierto, conocido como el hacha nocturno . Este dios podía hacerse visible para probar la valentía de las personas, para evitarles un peligro o simplemente para burlarse de ellas.

De la Garza Gálvez explicó que en el mundo mesoamericano lo que implicaba lo natural y lo sobrenatural era muy distinto. “En las noches, y en lugares donde no están los dioses patronos, sucedían las apariciones, y los dioses hacían lo que se les pegaba la gana. Incluso, los animales podían hablar y asustar. Es donde los muertos te pueden salir.

“Ya en tiempos prehispánicos se creía que los difuntos convivían con la gente. Uno moría y se transformaba en algo más. La humanidad había sido creada para trabajar. El cosmos y todo lo que existía eran dioses muertos que se habían transformado.

Los muertos se convertían en teotl; tenían que seguir chambeando, muchas veces con forma de animal, como hormigas, zorrillos o búhos. Éstos eran sirvientes de los señores de los muertos, y uno de sus trabajos eran avisar de otro fallecimiento.

Ignacio de la Garza Gálvez concluyó que estos modelos narrativos continúan vigentes y aún se dice que los muertos pueden enfermar a los vivos y que se convive con ellos. Por tanto, estos relatos se siguen actualizando.