ocos intelectuales generan un consenso tan sobresaliente al aquilatar la valía de sus aportes como el boliviano René Zavaleta. Nacido en Cochabamba, cumple este diciembre cuatro décadas de muerto. Pasado el tiempo, su nombre se encuentra asociado a una perspectiva marxista y de reflexión sobre la condición de lo nacional en el entramado de relaciones sociales capitalistas en expansión.

La condición productiva de su planteamiento estribó no sólo en su amplio conocimiento de los clásicos del marxismo, destacando, además de Marx y Lenin, también la tradición occidental iniciada por Lukács y Gramsci, continuada por Althusser y Poulantzas. Amén de ello, sus fuentes e interlocutores latinoamericanos fueron variados; pasaron de un autor obligado, como José Carlos Mariátegui, a las grandes discusiones de la época, en las que destacaban la teoría de la dependencia, el indianismo, la interpretación de las dictaduras como fascismo dependiente, la lectura política de El Capital y especialmente la reinvención del problema nacional como tarea del socialismo. Zavaleta, tan boliviano como latinoamericano, sostuvo un conjunto de posiciones desde un marxismo comprometido con la militancia política pero renovado en sus horizontes.

Como otras y otros, Zavaleta tuvo su primera experiencia en el nacionalismo revolucionario, ideología prototípica de la insubordinación proletaria en contra del privilegio producido por la forma oligárquica de la sociedad. No es casual que el proceso boliviano de 1952 representara un reto interpretativo, con su potente (y muchas veces olvidada) revolución obrera y antioligárquica. Dicho acontecimiento gestó un universo conceptual que Zavaleta no abandonó, sino que profundizó tras su salida transición ideológica hacia la adscripción marxista. Su preocupación esencial era el lugar de la dinámica nacional como ejercicio de politicidad de la confrontación de clases y de la constelación de recursos que estos procesos generaban en el caudal de experiencias de los subalternos.

Hoy resulta revelador volver a su obra en el tiempo de crisis del predominio mercantil, especialmente frente al posicionamiento de intelectuales que muestran molestia por las respuestas sociopolíticas frente el agotamiento del cosmopolitismo neoliberal. Para Zavaleta, la nación no era otra cosa sino una expresión de la globalidad: Creer que uno solo es nacional cuando niega el mundo, es inexacto. Ser uno mismo es ser en el mundo. Hay que tener una visión mundial de las cosas para ser nacional .

Esta mirada no sólo era una reivindicación de la función cultural y fáctica de mediación que cumplía la nación en medio del despliegue del mercado mundial; era también una contribución política desde el marxismo. Su impronta de nacionalizar la trayectoria de dicha corriente no era un esfuerzo teórico, sino el secreto mismo de la configuración política para imaginar y disputar el futuro. Para Zavaleta, en América Latina la lucha por la nación no era un momento de ingenuidad, sino que reconocía que la izquierda era la que podía darle forma acabada a la incesante búsqueda soberana, pretensión a la que definía como el alma de los pueblos. Podríamos decir, siguiéndolo, que si bien no todo proyecto nacionalista ha sido de izquierda, lo cierto es que la izquierda tiene que plantearse un horizonte nacional si aspira a ser opción política.