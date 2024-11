A

seguran los meteorólogos que cuando una masa de aire se desprende por completo de una corriente muy fría y entra en medio de una de aire caliente se producen perturbaciones meteorológicas importantes en forma, sobre todo, de precipitaciones. Al episodio se llama depresión aislada en niveles altos (DANA) o gota fría, y acaba de sembrar de muerte y caos el Mediterráneo Occidental. Especialmente en la Comunidad Valenciana, un territorio que acumula agravios y desgracias.

El peculiar desarrollo económico que el franquismo puso en marcha a partir de los años 60 guardó para el litoral mediterráneo un destino que, pese a regar de dinero toda la costa, contenía en su seno la semilla de la ruina. A diferencia de Cataluña, con un desarrollo endógeno propio, Valencia se convirtió en una de las joyas de la corona de un proyecto turístico destinado tanto a españoles como, cada vez más, a europeos.

Ese monocultivo ha desembocado en un desarrollo urbanístico desordenado y depredador; ha sido caldo de cultivo para algunos de los casos de corrupción más sonados de toda España, ha limitado completamente cualquier desarrollo económico equilibrado en el territorio, ha precarizado las condiciones de vida de los y las valencianos y, como acostumbran a lamentar los locales, ha convertido el país en la playa de los madrileños y el geriátrico de los europeos del norte.

No hay casualidades aquí. El País Valencià es parte de los Països Catalans, territorio políticamente apenas articulado pero unido por una lengua y una cultura comunes. Hacer imposible el entendimiento entre Cataluña y Valencia es una de las obsesiones del proyecto español, expresado tanto en términos culturales –han llegado ha afirmar que el valenciano no sólo no tiene nada que ver con el catalán, cosa absurda, sino que ni siquiera viene del latín– como de infraestructuras. Para llegar en tren de algunos lugares de Valencia a Barcelona, hoy día sigue siendo más fácil pasar por Madrid. Si tienen un mapa a mano, comprueben el desatino. El corredor ferroviario mediterráneo, un eje natural que debería servir para conectar las mercancías de todo el Mediterráneo occidental con Europa, es un proyecto respaldado por Bruselas que sigue acumulando polvo en los despachos de un Madrid alérgico a cualquier desarrollo que escape a su control.

Tras un breve paréntesis de ocho años con gobiernos algo más progresistas, este proyecto subalterno al poder de Madrid volvió a caer en 2023 en manos de un PP que siempre hizo y deshizo a su antojo en el territorio. Algunos de los nombres más sonados de la corrupción de la derecha española están estrechamente ligados a la Comunidad Valenciana, desde Carlos Fabra y Rita Barberà a Francisco Camps y Eduardo Zaplana.