Fernando Camacho Servín

Periódico La Jornada

Sábado 2 de noviembre de 2024, p. 8

La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) habría incurrido en irregularidades por casi 95 millones de pesos en proyectos que forman parte de su Programa de Mejoramiento Urbano en Baja California Sur, Hidalgo, Nayarit, Quintana Roo y la Ciudad de México.

Así lo advirtió la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la segunda entrega de informes individuales de la Cuenta Pública 2023, donde se documentó que la gran mayoría de las fallas detectadas en cinco análisis del desempeño de la Sedatu se relacionan con pagos excesivos a contratistas, muchos de ellos por obras no ejecutadas.

Un ejemplo es la construcción del edificio de servicios federales de la alcaldía Cuauhtémoc, correspondiente al Programa de Mejoramiento Urbano en la capital. En este caso la entidad revisora del gasto público identificó cinco pagos excesivos o indebidos.

Lo anterior habría sido por la falta de documentación de obras, y fallas en la gestión de permisos, supervisión arquitectónica, control de programas y reportes de seguimiento de trabajos. En total, los fondos pendientes de aclaración por parte de la Sedatu ascienden a 33 millones 448 mil 234.91 pesos.

Otro caso con un monto similar de irregularidades es el del Programa de Mejoramiento Urbano en Tepic, Nayarit, donde la Sedatu nuevamente presentó observaciones por pagos en exceso por trabajos que no cumplían con las características establecidas, no se habían ejecutado o no se correspondían con el proyecto ejecutivo.