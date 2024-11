En tanto, Tel Aviv confirmó el deceso de uno de los últimos miembros de alto rango de Hamas , Izz al Din Kassab, en un bombardeo en Jan Yunis.

El asesor del líder supremo de Irán, Alí Jamenei, declaró a la televisora libanesa Al-Mayadeen que el cambio de la doctrina nuclear del país está sobre la mesa si Teherán se ve expuesto a una amenaza existencial , mientras el Pentágono anunció que está llevando a cabo nuevos despliegues militares en Medio Oriente, incluidos destructores de defensa contra misiles balísticos adicionales y varios bombarderos de ataque de largo alcance.

En tanto en Israel, varias personas fueron arrestadas bajo sospecha de comprometer información sensible y perjudicar el logro de los objetivos de la guerra en Gaza , en el marco de una investigación sobre la supuesta filtración de documentos clasificados de la oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, informó The Times of Israel.

Por otra parte, en la ciudad de Tira, en el centro de Israel, al menos once personas resultaron heridas por un cohete disparado desde Líbano