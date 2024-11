▲ Kamala Harris declaró ayer en Wisconsin que su adversario no obedece la democracia. Foto Afp

David Brooks y Jim Cason

Corresponsales

Periódico La Jornada

Sábado 2 de noviembre de 2024, p. 18

Nueva York y Washington. La guerra electoral entre el republicano Donald Trump y la demócrata Kamala Harris, candidatos a la Casa Blanca, se intensifica en la recta final con acusaciones de engaños, corrupción y hasta odio al país de una marxista , al continuar una contienda aberrante donde el objetivo de cada campaña para los últimos cuatro días de proselitismo es promover el voto de sus bases en un país que se distingue por su baja participación electoral.

Los comicios anteriores, como éstos, fueron calificados por ambos contendientes de la de mayor consecuencia en la historia moderna , disputada entre demócratas que llamaban a salvar esta democracia de otros cuatro años de Donald Trump, elección que culminó en un intento de golpe de Estado del republicano, quien proclamaba, como ahora, que es el único que podría salvar al país.

Esa contienda general generó la tasa de participación más alta en más de un siglo –desde 1900, con 66 por ciento del electorado (población con derecho al voto) sufragando– pero un tercio decidió que no deseaba participar en esa crisis existencial de su país.

En procesos anteriores, cuando estaba en juego la dirección de lo que insisten en llamar un faro de la democracia y el líder indispensable del mundo libre , sólo se logró convencer de votar a 60 por ciento (y sólo a 50 de cada 100 en elecciones legislativas no presidenciales) desde 2004, y poco más de 50 por ciento entre 1980 y 2000. En investigaciones y sondeos se descubren todo tipo de explicaciones, pero la más obvia es que entre un tercio y la mitad del electorado no confía en esta democracia, o cree que su voto es inútil y su opinión no cuenta.

Operación: todos a las casillas

Con el empate técnico a escala nacional y en los cinco a siete estados claves que determinarán el resultado final, según los estrategas, quien logre animar más a sus bases y convencerlos de acudir a las casillas ganará la presidencia. Por lo tanto, se continúa acelerando el ritmo de las giras finales de ambos candidatos mientras sus campañas y miles de voluntarios –desde sindicalistas pro demócratas hasta iglesias antidemócratas y en una constelación de organizaciones no gubernamentales dedicadas a diversos temas, hacen millones de llamadas telefónicas, tocan en puertas, e inundan las redes sociales. Sus mensajes son parecidos, pero en sentidos opuestos: de tu voto depende desde los derechos sagrados a portar armas, el derecho de las mujeres a decidir sobre la maternidad, el control de la inmigración hasta el futuro del planeta.

Ambos candidatos están cruzando el país entre los estados claves, con Pensilvania, Nevada, Georgia entre los más visitados por los aspirantes presidenciales, y este viernes Michigan y Wisconsin. Es notable que la gran mayoría de las demarcaciones apenas son tomados, ya que se concluye que ya están definidos. California y Nueva York reciben a los candidatos, pero más por eventos de recaudación de fondos y actos nacionales ya que son mayoritariamente demócratas, mientras que Texas y Florida tampoco son destinos ya que están en la columna republicana.

El extraño sistema electoral

Esto es función del extraño sistema electoral estadunidense donde no hay voto directo para presidente, sino que se celebran 50 elecciones simultáneas por estado, y cada triunfador de un estado se lleva el número de delegados a eso que llaman el Colegio Electoral. Quien obtenga 270 votos en ese colegio , gana la elección, incluso si pierde el sufragio popular.

Diferentes significados de la democracia