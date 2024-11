Ana Mónica Rodríguez

Periódico La Jornada

Sábado 2 de noviembre de 2024, p. 6

Cuando Denise De Kalafe interpretaba el himno Señora, señora, casi al final de su concierto titulado Quiéreme más en el Lunario del Auditorio Nacional, la nostalgia se apoderó de algunas de las asistentes que, tapándose el rostro por el llanto, escucharon emocionadas la potente voz de la brasileña nacionalizada mexicana, quien las acompañó en este catártico momento y, en otros, donde le cantó al amor, al desamor, a la vida, al olvido y a la soledad.

Luego de ocho años de ausencia, la voz de Denise De Kalafe, provocó infinidad de emociones la noche del jueves en el íntimo recinto, que oscilaron entre la alegría, la expectación, los sueños y los anhelos. La cantante y compositora se entregó en el escenario; ofreció su alma, corazón y talento a sus seguidores que gozaron con el repertorio de la intérprete, quien pidió perdón por algunos años de ausencia y aseguró que es el amor lo que mantiene al mundo de pie .

Acompañada por ocho músicos y con Olga María como invitada especial, con quien interpretó Y después del amor, De Kalafe demostró su dominio del escenario, cantó, bailó, compartió con el público entre cada mesa y tocó el piano para acompañarse, justo en el tema que da nombre al concierto: Quiéreme más. Su audiencia se emocionó y al unísono se escucharon las voces con la letra de esa inmortal canción que alude a la entrega total, al amor infinito.

El emotivo acústico también tuvo sus inconvenientes previos, según comentó la cantante, debido a que la producción tuvo que buscar a un baterista de último momento. Esa situación no impidió que De Kalafe y sus músicos proyectaran su pasión, energía y diversidad de ritmos en una noche que se vislumbró memorable desde que se escuchó Quiero gritar, Sin amenazas, La vida no es un mar de rosas, De carne y hueso y Alma primitiva. La cantante siguió entre charlas con su público con los temas Se necesita, Espero que la soledad no me traicione, Amándote, Alma, corazón y vida y María de las flores.