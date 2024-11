“No deseo compararme con alguien como Valenzuela, me gustaría ser como él en algún momento, pero Fernando fue muy grande. Dejó un legado increíble. Con suerte y algún día (pueda emular la Fernandomanía), me gustaría seguir el camino de El Toro de Etchohuaquila”, apuntó.

▲ Jaime Jáquez está orgulloso de su ascendencia mexicana y ayer apareció con una máscara en alusión a las festividades del Día de Muertos. Foto @nbamex

El lazo de Jáquez con México proviene de su familia paterna, desde su abuela que nació en Zapotlanejo, Jalisco, hasta la cercanía que su padre buscó mantener con el territorio tricolor al traer a Jaime y a sus hermanos en varias ocasiones al país.

No obstante, la gran incertidumbre en su carrera ha sido decidir si defenderá a la selección mexicana, con la que ya tuvo un par de actuaciones, o la estadunidense, en la que también ya ha entrenado.

Soy mitad mexicano y mitad estadunidense, he tenido gran-des experiencias aquí desde niño. Mis abuelos son de aquí y siempre he sido muy cercano a esta cultura. Me he alejado de ambas selecciones, intentando mirar todas la oportunidades sin presión , subrayó.

Si bien, por ahora Jáquez firmó en 2023 un contrato de cuatro años con el Heat, no descartó aceptar una oferta para jugar en un futuro con alguna franquicia en México.

Claro, si me llegara un buen contrato y el equipo me quiere. Yo amo a Miami ahora y estoy feliz, pero cuando el futuro se acerque tal vez, no sabría decir sí o no, pero siempre es divertido estar en la Ciudad de México , reconoció.

Jáquez toma un respiro después de hablar con la prensa para ahora convivir en un entrenamiento con niños de una fundación. El jugador de 23 años también responde a un par de preguntas de los infantes, aunque lo hace con un español un tanto atropellado, deja ver su cariño por México, el país que lo acerca a su abuela Gloria.