Pablo Espinosa

Periódico La Jornada

Sábado 2 de noviembre de 2024

El nuevo disco de David Gilmour es una soberana obra maestra.

Luck and Strange se titula.

Podría decirse, en primer lugar, así no lo sea en términos estrictos, porque aquel grupo se disolvió en 1995, que es el nuevo disco de Pink Floyd, porque su estilo distintivo se conserva en la guitarra de David Gilmour, quien aquí recupera el trabajo en equipo con Rick Wright, constructores ambos de lo que se conoce como sonido Pink Floyd.

Escucharlo es una experiencia maravillosa. El tema central del disco celebra la alegría de estar vivo.

Es un homenaje al núcleo familiar porque está hecho por el matrimonio Gilmour y sus hijos y sus perros, en su granja, donde viven, junto a un río donde flota un barco en el que se grabaron varios discos de Pink Floyd y otros tantos de Gilmour como solista, y en el granero también ensayan y hacen música, entre otras piezas, la sesión final del disco que hoy nos ocupa y que merece una palabra tremenda: sublime.

Es el mejor disco de David Gilmour luego de la disolución de Pink Floyd.

Entre sus aciertos, contiene los mejores versos que ha escrito Polly Sampson, esposa de Gilmour y autora de todas las canciones del músico desde hace 30 años, cuando grabaron The Division Bell.

La calidad de los músicos es fuera de serie, comenzando por el trío de sopranos, conocidas en la jerga de la música exquisita como backing vocals , que se extiende a cuarteto con Romany Gilmour y a quinteto con David Gilmour.

El cuarteto de músicos actual merece repetir el aserto: para David Gilmour resulta muy fácil sustituir a Roger Waters a la hora de interpretar las obras clásicas de Pink Floyd, mientras que a Roger Waters le resulta imposible sustituir a David Gilmour. El sonido Pink Floyd está hecho, históricamente, por un dúo genial, vale la pena repetirlo: el tecladista Rick Wright y el guitarrista David Gilmour, quienes son precisamente los autores del sonido hermosísimo del nuevo disco: auroras boreales desde los teclados de Wright, lentos relámpagos en la guitarra de Gilmour.

Es un álbum de belleza paradisíaca.

Comienza como inician los discos de Pink Floyd: una estancia sonora a la que penetramos con asombro en sus sonares electrónicos, penumbras sónicas, murmullos digitales de donde emerge, como la espada del río en el filme Excalibur, la guitarra majestuosa de David Gilmour, con el primero de los muchos momentos de éxtasis que nos regalará a lo largo del disco, insisto, en el más puro estilo Pink Floyd.

El corte inicial, titulado Black Cat, es el típico preludio pinkfloydiano que abre todas las ventanas. El segundo acto es uno de los estelares: la pieza que da título al disco entero: Luck and Strange, con la poesía que escribió Polly Sampson para que la cantara su marido:

In the light before the down

shadows snake in my peripheral

mesmerise me, bring it on

heart beats with fear in the theatre

of my soul

Bañado en la luz que anuncia el fin del día, me envuelve un serpenteo de sombras que, estremecidas, me hipnotizan mientras el corazón delata miedo en el teatro de mi ser.

El canto de Gilmour es un dúo con el canto de su guitarra, peculiaridad suya como otro signo de identidad Pink Floyd, así como la técnica ancestral del llamado y respuesta. Pocas veces ha cantado así, con esa pasión, esa entrega, esas notas tan elevadas impensables en un hombre de su edad, pero es que David Gilmour se escucha más feliz que nunca haciendo lo que más le gusta: música.

Esa intensidad perdura en el siguiente corte: The Piper’s Call en una larga, hermosa disquisición en guitarra. El mejor Gilmour.

Y los versos de Molly Sampson: observo cómo la luna que pateo es alcanzada por mi vieja guitarra que alimenta con leche y miel todo aquello que no puede ser demolido. El deseo hace temblar mis rodillas sobre las brasas que se extinguen y demuestran que no es verdad que todo ocurre en una sola chispa entre dos eternidades .

La siguiente es la típica pieza instrumental, a manera de interludio, que prepara otro de los capítulos estelares del disco: la bella pieza titulada Between Two Points, donde esplende la nueva figura de la música: Romany Gilmour, quien canta como solista en un estilo muy único que nos recuerda de inmediato la técnica ritual sean-nos, o shan-nós de Dolores O’Riordan y no es casualidad porque ella, Romany, desde muy pequeña carga frente a sí un arpa celta que aquí también enarbola; canta una hermosa poesía que escribió su madre, Molly Sampson, para que ella la cantara al lado de su padre, David Gilmour.