n medio de la conmemoración del bicentenario natal de Anton Bruckner (1824-1896), incompleto en todo caso por la ausencia de su magnífica música vocal, y del centenario luctuoso de Giacomo Puccini (1858-1924), tibio y desangelado en general, pasó más o menos desapercibida por estos lares la conmemoración de Luigi Nono (Venecia 1924-Venecia 1990), con la siempre notable excepción de lo realizado por José Luis Castillo con el ensamble del Centro de Experimentación y Producción de Música Contemporánea (Cepromusic). Ello no es de extrañarse, dada la creciente proclividad de nuestro medio musical a apoyarse en lo más seguro, lo más conocido y lo más gustado del repertorio, así como a huir de todo aquello que pueda sacudir nuestras buenas conciencias estéticas y políticas. No discuto el hecho de que la música de Luigi Nono nunca ha sido, ni será, materia de conciertos populares masivos, pero sí aventuro aquí la hipótesis de que su obra y su figura merecen ser puestas de relieve no sólo por su valor musical, sino también por la importante postura ideológica del compositor. Nono, calificado alternativamente como socialista de izquierda o francamente comunista (¡el cielo nos libre!), fue y sigue siendo un personaje incómodo en el contexto de tanta música contemporánea desvinculada del mundo real.

Muy apreciado, pues, el recital vocal titulado Luigi Nono y su entorno, presentado en el contexto del Festival Cultura UNAM 2024 por Staccato Coro de Cámara bajo la dirección de Marco Ugalde, en ese muy interesante espacio escénico (que yo desconocía) que es el Foro Experimental José Luis Ibáñez, en territorio de la Ciudad Universitaria. Materia sonora: dos piezas del propio Luigi Nono y cuatro obras de compositores que de una u otra manera acompañaron su trayecto. La presentación musical fue preludiada por un breve video en el que Nono establece, de forma clara y contundente, sus posturas políticas y sociales tajantes, radicales y sin concesiones. Para entrar en materia, dos obras del propio Nono. Dónde estás, hermano es una pieza articulada por el uso del silencio, de dramatismo intenso potenciado a través de la presencia de intervalos cercanos y una armonía apretada, recursos que dan lugar a notables interferencias y resonancias. Sarà dolce tacere se apoya en un bellísimo texto de Cesare Pavese sobre el que Nono crea una especie de madrigal interrumpido, fragmentado, con una clara y perceptible distribución estructuralista de sus materiales que imparte cierto sentido de la espacialización.