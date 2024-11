E

ste embrollo, ¿qué significa? Lo que se ve a través de la grieta política ocasionada por Brasil, y su absurdo veto contra Venezuela en el BRICS, es el retroceso político bruto de una figura que, no sin reservas y titubeos, fue apreciada durante mucho tiempo como una fuerza enorme para la unidad latinoamericana y caribeña. Pero algo se fisuró y nos dejó una grieta que la derecha celebra. ¿Es, acaso, la bolsonarización de Lula?

No nos asombrarán las traiciones ni las defecciones, porque ya hemos tenido muchas y hemos bebido sus venenos perfumados con néctares mass media hasta la nausea. A fin de cuentas, ingredientes indispensables en el coctel de las traiciones históricas que han costado sangre, explotación y lágrimas a no pocos pueblos hermanos. ¿Por dónde empezar el inventario de las traiciones? ¿Es el de Lula un caso de éstos? ¿Era necesario esperar la llegada del gobierno venezolano a la cumbre BRICS para notificarle ahí la brutalidad geopolítica de vetar su integración? ¿Quiénes son cómplices de esta artimaña de cuarta? ¿Quién gana y quién pierde? Aquí el debate no es el socialismo.

BRICS es un bloque de estados que en números gruesos involucra relativamente a 42 por ciento de la población mundial, se estima que eso equivale a 30 por ciento del territorio, y a 23 por ciento del PIB global. Aproximadamente 18 por ciento del comercio internacional. Cuenta con un incipiente Banco de Desarrollo, que supondría tareas a cumplir como contrapeso del Fondo Monetario Internacional. En ese escenario la demora del ingreso de Venezuela al BRICS de ningún modo es una derrota, es sencillamente una demora que más daño produce al bloque porque la jerarquía política, económica y moral del pueblo de Bolívar, constituye una fortaleza necesaria para la multipolaridad naciente. ¿Qué no se ha entendido sobre la importancia histórica, política, estratégica y geopolítica de Venezuela?

Ese veto bolsonarizado de Lula ya tuvo repercusiones en todos los sentidos. Incluso si se tratara de un berrinche senil, ocasionado por la frustración del viejo de la tribu que, de manera injerencista, exigió las actas a un gobierno soberano y tuvo por respuesta un dictamen de la Suprema Corte de Justicia, incluso si el berrinche ascendiera a venganza por el ridículo político evidente y para exhibir poder de venganza… sería una canallada fuera de lugar, fuera de tiempo, fuera de la historia. Sería un ridículo y una vergüenza grande por generalizada. Especialmente porque abre una grieta Lula que él mismo será incapaz de reparar. Claro que no estamos hablando de socialismo.

No hay datos procedimentales que evidencien razones para tal veto. No faltaron razones ni proposiciones. El propio anfitrión de la cumbre, Vladimir Putin, se encargó de felicitar a Nicolás Maduro por su triunfo electoral y sostuvo reuniones oficiales que, por sólo agendarse, constituyen reconocimientos mutuos y voluntad de trabajo conjunto. ¿Qué parte no entendió la diplomacia brasileña? ¿Qué parte de la realidad global y de la problemática del sur le falta entender al BRICS para vetar, ellos mismos, el veto de Brasil?