a frase la venimos escuchando desde hace años en comunicados del EZLN y en palabras de las mujeres zapatistas. Ahora aparece en un video de Xun Sero en homenaje al padre Marcelo. La guerra contra los pueblos y la indiferencia cómplice de los poderes es el contexto en que se pronuncia esta afirmación de dignidad colectiva.

En febrero de 2013, en uno de los comunicados de la serie Ellos y nosotros puede leerse: Estamos muy dispuestos a todo y no tenemos miedo . En la convocatoria al primer Encuentro Internacional de Mujeres que Luchan, en diciembre 2017, la cuestión del miedo aparece en lugar destacado: Pero como quiera no tenemos miedo, o sí tenemos, pero lo controlamos, y no nos rendimos, y no nos vendemos y no claudicamos .

En muchas otras ocasiones el EZLN ha abordado esta cuestión, señalando incluso que más allá de la cantidad de personas que resisten y no se dejan, el no tener miedo se ha convertido en una seña de identidad del movimiento. En solitario, el padre Marcelo repitió el concepto, agregando: No tenemos miedo, nunca más . No tengo claro si su prédica tiene algún eco en la diócesis de San Cristóbal de las Casas, pero al parecer una parte de sus fieles seguiría esa orientación como pudo verse en los días posteriores a su asesinato.

En las tradiciones revolucionarias el tema del miedo ha aparecido en raras ocasiones. Recuerdo alguna frase del Che Guevara y poco más. Quizá porque reconocer que el miedo no cuadra en organizaciones que se consideraban vanguardia y muy probablemente porque la cultura patriarcal dominante no estaría dispuesta a aceptar el miedo como algo natural en los colectivos hu­manos de abajo, perseguidos y acosados por los poderosos. Quisiera abordar algunas cuestiones desde la práctica de los movimientos rebeldes.

La primera es que la afirmación no te­nemos miedo es en plural, colectiva, no individual. Ser parte de pueblos y de organizaciones revolucionarias permite trabajar los miedos desde otro lugar. Supone reconocer el miedo sin negarlo, trabajarlo para acotarlo o tenerlo bajo control, no al modo del sicoanálisis sino de las prácticas comunitarias que pasan por escuchar a los mayores, por mirarnos hacia dentro y mirar alrededor. No es lo mismo el miedo en la ciudad que en las montañas y las selvas, porque el diálogo con la vida nos coloca en otro lugar.