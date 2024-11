Enrique Méndez y Fernando Camacho

Periódico La Jornada

Viernes 1º de noviembre de 2024, p. 4

El coordinador de operación política de los diputados de Morena, Pedro Haces Barba, y segundo del coordinador Ricardo Monreal, admitió ayer que no asistió a la sesión del miércoles, pero cuando se le preguntó si estaba en Nueva York, en el último juego de la Serie Mundial, reviró: ¡Que les diga el PAN si fui, que me lo demuestren! El PAN no es mi papá para andar viendo qué hago y qué no .

Desde ese día, la bancada panista indaga por qué se permitió a Haces Barba votar a distancia en la reforma de la supremacía constitucional , cuando debía estar presente.

Ayer Acción Nacional pidió al presidente de la cámara, Sergio Gutiérrez Luna (Morena), copia del video del proceso de la votación, porque mientras en el tablero en lo general apareció su voto a favor, como se comprueba en las fotografías del momento, Haces Barba estaba fuera del país.

Diputados explicaron que la votación en las pantallas de las curules se hace con datos biométricos, es decir, que nadie pudo suplantar la identidad de Haces, a quien la mesa directiva permitió votar desde la aplicación en su teléfono.

La reforma fue cantada por la mesa como aprobada en lo general con 340 votos en favor, pero tras una instrucción de Monreal, Servicios Parlamentarios borró el voto de Haces y publicó en la Gaceta Parlamentaria que se validó con 339 votos en favor, y colocó al legislador como ausente.

La noche del miércoles, Pedro Haces publicó en su cuenta en X: “aprobamos con 340 votos a favor y 133 en contra, el dictamen…”