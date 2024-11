▲ SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL. Alejandro Moreno, dirigente del PRI, subió al presídium para exigir a Fernández Noroña que no cerrara el debate de la supremacía constitucional. ¡No me grites! , le contestó el morenista, quien también le exigió que no lo tocara. Senadoras del guinda intentaron separarlos y hubo jaloneos y codazos. Foto Germán Canseco