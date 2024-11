Pide vigilar las acciones del Poder Judicial

V

igilar estrictamente la renuncia de ministros, magistrados y jueces, ya que al no ser inmediata su dimisión, sino hasta agosto de 2025, es probable que sigan liberando delincuentes y protegiendo a millonarios que no pagan impuestos, como Salinas Pliego, sin fincarles de inmediato las acciones legales ante cualquier abuso u omisión. Además, como renuncia voluntaria no les correspondería conservar sus millonarios y abusivos haberes de retiro. Es principio fundamental de cualquier dimisión laboral.

José Lavanderos

Sindicalismo mexicano queda a deber en la lucha social, asegura

Cuán maldita indiferencia, despiadada indolencia, agazapadas en un silencio bastardo, se nos regodean otorgándole su enésimo doctorado a la ignorancia, que hasta la muerte pasa de largo riendo a carcajadas. Esta es la actitud del movimiento social activo de izquierda en México, y una nítida radiografía del ínfimo, en todos los sentidos, sindicalismo en México, nada, absolutamente, nada se esboza colectivamente ante la dimensión que representa la rebelión-protesta de los trabajadores franceses por las reformas criminales a sus pensiones del contumaz Emmanuel Macron.

Esto por mucho es una convocatoria histórica de la lucha de clases, en vivo ya todo color, para hermanarse y retomar las calles y subirse al escenario, pero ni quién, con qué cara sale el charrismo, si uno de los sindicatos más representativos, se omite nombre por pena propia, le firma en enero pasado a su patrón, exactamente, por lo que se lucha en contra en Francia. El otro, microsindicalismo de despensa y fiesta, ni para el llanto en su propio hombro.

De menos, ahí les va gritando nuestro loco nietszcheano; hágase la voluntad de la lucha de clases, de la cuna del golpe neoliberal al sistema pensionario de Chile (1973), que regrese en 2025 al régimen solidario, a la cuna de la revolución y comuna francesas. Igual y en la mañanera nos tiran un lazo.

Ismael Cano M.

Demanda terminar con el bloqueo económico de EU a Cuba

El bloqueo criminal a la República de Cuba vuelve a ser condenado y cuestionado en foros internacionales donde participan representantes de países de todos los continentes. Mauro Vieira, ministro de Relaciones Exteriores de Brasil y Jeje Odengo, canciller de Uganda, solicitaron desde la sede de la Organización de Naciones Unidas que las autoridades de Estados Unidos pongan fin al bloqueo contra la patria de José Martí.

Representantes del Movimiento de Países No Alineados consideran que la obstaculización económica y financiero hacia Cuba es una medida ilícita que quebranta los principios de humanidad, vulnera el derecho internacional, además de afectar el bienestar del pueblo de la isla e impedir el disfrute de los derechos humanos.

Impactar negativamente el sistema de salud, así como limitar la adquisición de medicamentos, o sabotear la producción de los mismos, es una forma de genocidio practicado por autoridades de Estados Unidos contra Cuba.

Recordemos que hace 19 años en Cienfuegos un grupo de médicos cubanos y estadunidenses mantuvieron un encuentro fraterno e intercambiaron experiencias sobre cirugía pediátrica. Era el mes de mayo de 2005. Desde entonces, muchos estadunidenses, profesionales de la medicina le han solicitado a las diferentes administraciones de su país terminar el bloqueo y respetar a la República de Cuba.

Fernando Acosta Riveros

Considera que no hay pluralismo ideológico en la Aapaunam