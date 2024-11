Jim Cason y David Brooks

Corresponsales

Periódico La Jornada

Viernes 1º de noviembre de 2024, p. 18

Washington y Nueva York. Los cuatro estados estadunidenses de Misisipi, Luisiana, Alabama y Nuevo México tienen una tasa mayor de muertes por violencia con armas de fuego que México, mientras al menos 20 registran tasas más altas de decesos por heridas de bala que Haití, concluye una nueva investigación del Commonwealth Fund.

Casi todas las entidades estadunidenses contabilizan tasas mayores de mortalidad causadas por tiroteos que la mayoría de otros países , reporta el instituto de investigaciones y análisis con sede en Nueva York.

Los negros, indígenas en Estados Unidos y nativos de Alaska tienen las tasas de muerte por armas de fuego más altas que cualquier otro grupo racial o etnia. Este año, el cirujano general de Estados Unidos, Vivek Murthy, señaló que más de la mitad de todos los adultos en este país han tenido una experiencia personal con la violencia por armas de fuego o tienen a un familiar que la ha padecido. Las heridas de bala también son ahora la causa principal de muerte para menores de edad en Estados Unidos y son pistolas o fusiles el instrumento más usados en casos de violencia doméstica contra mujeres.

Los investigadores usaron datos del Institute for Health Metrics and Evaluation de la Universidad de Washington en Seattle para comparar número de decesos por armas de fuego en diferentes estados de este país contra el mismo indicador en otras partes del mundo. La medida de muertes por armas de fuego es un número combinado de fallecimientos resultado de violencia física con balas, intentos de autodaño con armas, y daños no intencionales con instrumentos de fuego.