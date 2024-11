Laura Poy y Alexia Villaseñor

Periódico La Jornada

Viernes 1º de noviembre de 2024, p. 23

El caso Esmeralda refleja un sistema judicial que no ha entendido de qué se trata la Convención sobre los Derechos del Niño, no ha leído las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre el tema y no ha comprendido que los niños son víctimas no victimarios , afirmó Fernando Carrera, representante en México del Fondo para la Infancia de Naciones Unidas (Unicef).

Luego de conocerse la suspensión de la acción penal contra la adolescente que sufrió un aborto espontáneo, y que fue acusada de homicidio, pese a haber sido violada por un familiar, Tania Ramírez, presidenta ejecutiva de la Red por los Derechos de la Infancia en Mexico (Redim) declaró que castigar a la niña que es víctima es no haber entendido por dónde se debe tomar el interés de la niñez .

En entrevista por separado, en el marco de la presentación del libro Historia Mínima de las Infancias en México, en la sede de El Colegio de México (Colmex), advirtió que el caso de Esmeralda podría ser un pico de iceberg .