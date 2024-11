Alma E. Muñoz y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Viernes 1º de noviembre de 2024, p. 15

El incremento de 1.5 por ciento del producto interno bruto en el tercer trimestre superó todas las expectativas , celebró la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Al mismo tiempo, resaltó que sigue habiendo mucha inversión extranjera .

Resaltó que pese a los pronósticos de la oposición, la economía sí creció .

Recordó que en un mitin durante la transición, junto al ex presidente Andrés Manuel López Obrador, advirtió lo que sus opositores decían sobre los proyectos de la cuarta transformación. Decían que no iba a haber Tren Maya, que no iba a haber aeropuerto Felipe Ángeles ni (Corredor) Interoceánico; decían que no iba a haber pensión para adultos mayores, que no iba a alcanzar, que no iba a crecer el PIB este trimestre y sí creció, a 1.5 , señaló sonriente.

También rechazó un aumento en la tarifa de uso de aeropuerto (TUA), como anunciaron el Grupo Aeroportuario del Pacífico y el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México.