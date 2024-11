Ap

Nueva York. En una Serie Mundial surgen héroes que durante la temporada no tuvieron los mayores reflectores y con sus actuaciones son capaces de honrar a los más grandes ído-los de un equipo. Al iniciar el Clásico de Otoño era difícil prever lo que Freddie Freeman podría aportar a los Dodgers de Los Ángeles pero al final su contribución fue tal que no dejó dudas sobre quién debía ser el jugador más valioso.

En el instante en que Walker Buehler consiguió el último out del encuentro ante el mexicano Álex Verdugo, la euforia se apoderó de la novena angelina, entre ellos, el mánager Dave Roberts gritó de júbilo y dirigió la mirada al cielo. Había cumplido su promesa con Fernando Valenzuela de coronarse por octava ocasión en una Serie Mundial

Horas después, la estrella de los Dodgers se pronunció sobre la importancia de El Toro de Etchohuaquila para la franquicia y comentó su vínculo familiar con el mítico dorsal 34.

Es difícil ponerlo en palabras. Mi madrastra es de Los Ángeles, ella creció viendo a Fernando, lo que significa él para la ciudad y no sólo en Los Ángeles, sino para los aficionados al beisbol en todo el mundo. Me gustaría que estuviera aquí. Me alegro de que él está ahí arriba probablemente con mi mamá saltando de arriba a abajo en este momento, así que me alegro que lo hayamos podido traer a casa (el trofeo). Un poco agridulce, pero me da gusto que fuéramos capaces de hacerlo por Fernando y su familia , expresó en conferencia de prensa.

El acreedor al galardón de jugador más valioso rompió récords al batear jonrones en los prime-ros cuatro juegos y empató una marca de la Serie Mundial con 12 carreras impulsadas para llevar a los Dodgers hasta la victoria sobre los Yanquis de Nueva York.

Eso significa que había muchos de mis compañeros en base , dijo Freeman después de recibir el premio del MVP, nombrado en honor a Willie Mays. Me alegra haberme puesto en forma en el momento adecuado , comentó.

La importancia de Valenzuela trascendió las barreras del beisbol. El legendario basquetbolista Magic Johnson confirmó también el valor del legado de El Toro.

Sólo cuatro deportistas se han apoderado de Los Ángeles para ponerlo de pie: Kobe Bryant, Kareem Abdul-Jabbar, Fernando Valenzuela y yo , comentó el astro de la NBA y copropietario de los Dodgers.

Freeman puso un broche de oro a una temporada difícil para su familia. El estadunidense se perdió ocho juegos en julio y agosto después de que su hijo de 3 años, Maximus, cayó enfermo mientras veía a su padre en las festividades del Juego de Estrellas, en Texas.