aurice Blanchot citado por Alfredo Valencia, dice: El sentimiento de angustia no está unido más que accidentalmente a un objeto, y hace surgir precisamente la insignificancia de ese objeto por el cual el hombre se pierde en una muerte sin término y se siente torturado. Se puede morir al imaginar perdido cualquier objeto al que se esté unido y, en ese escalofrío mortal que se experimenta, darse cuenta también de que ese objeto no es nada, no es más que una cosa interminable, una ocasión vacía. Cualquier cosa puede alimentar la angustia, que es ante todo la indiferencia hacia lo que la ha creado, aunque parezca, al mismo tiempo, atar al hombre a la causa por ella elegida .