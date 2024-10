Alma E. Muñoz y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Jueves 31 de octubre de 2024, p. 15

Ante la extrañeza del embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, porque en ambas naciones no se esté celebrando la victoria de tener bajo custodia al cofundador del cártel de Sinaloa Ismael El Mayo Zambada, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo le respondió que el fin no justifica los medios .

Nosotros siempre vamos a pedir respeto a México, condiciones de igualdad y que se cumplan las normas nacionales e internacionales en caso de detenciones. Para eso hay formas , sostuvo.

Afirmó: no porque hayan detenido a un narcotraficante, uno no ve la manera en que se detuvo. En general, cuando hablamos de respeto a los derechos humanos, del estado de derecho, de la soberanía, es decir, la manera en que haces las cosas, también tiene fondo, no sólo es el fin .

En la mañanera del pueblo informó que el tema lo comentaron en el gabinete de seguridad, y respaldó el reproche que el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, hizo al gobierno de Estados Unidos por no proporcionar a México toda la información que tiene en su poder sobre el caso.

“La manera en que se hacen las cosas también tiene fondo, no sólo es el fin… No es la detención per se, sino cómo se hizo, y en la relación bilateral, y en general, en nuestro país tomar en cuenta particularmente esto.”