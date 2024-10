Alma E. Muñoz y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Jueves 31 de octubre de 2024, p. 12

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que disminuirá más de 5 por ciento el costo del gobierno federal y también aplicará la austeridad republicana en Petróleos Mexicanos (Pemex) para hacerlo más eficiente internamente . En este último caso, garantizó que no se afectarán los derechos laborales de los trabajadores.

La reducción del gasto, explicó, se concretará con la reforma a la Ley Orgánica del Gobierno de México, que enviará a la Cámara de Diputados, para la creación de las secretarías de las Mujeres; de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, y la Agencia de Transformación Digital, lo que eliminará duplicidad de funciones en distintas instancias.

En la mañanera del pueblo, la Presidenta también firmó los decretos de las reformas constitucionales en materia de áreas y empresas estratégicas del Estado, y el correspondiente a la modificación del artículo 28 constitucional, con el que el Estado retoma el derecho de utilizar las vías férreas para prestar el servicio de trenes de pasajeros.

Esta última entra hoy este en vigor, después de que el decreto se publicó ayer mismo en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación (DOF).

La mandataria explicó que la reducción del gasto federal se hará en consonancia con la austeridad republicana aplicada por el ex presidente Andrés Manuel López Obrador desde 2018, y consideró que la disminución acumulada podría ubicarse entre 15 y 20 por ciento.

Aunque se crean tres nuevas áreas, disminuye todavía más el costo del gobierno al pueblo , porque otras las desaparece y algunas las junta. Por ejemplo, al crearse la Secretaría de las Mujeres, se junta todo lo que tiene que ver con mujeres en diferentes áreas; igual la Agencia de Transformación Digital, junta varias áreas que estaban dispersas .

Entre ellas, toda el área de satélites que antes estaba dentro de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes , añadió.

Respecto a Pemex, reconoció que es muy complejo administrar una sola empresa con tres subsidiarias y 40 filiales, entonces, vamos a aprovechar para disminuir costos .