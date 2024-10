Enrique Méndez y Fernando Camacho

Periódico La Jornada

Jueves 31 de octubre de 2024, p. 5

La bancada del PAN indaga si el coordinador de operación política de Morena en la Cámara de Diputados, Pedro Haces Barba, votó a distancia la reforma en materia de supremacía constitucional , porque al tratarse de una enmienda a la Constitución debió ser presencial.

Noemí Berenice Luna, coordinadora del PAN, informó anoche que su bancada indaga la especie de que el legislador incluso está fuera del país, y aun así, en el tablero de votación en lo general apareció su nombre en favor de la enmienda.

Consultado al respecto, al concluir anoche la reunión de la Comisión de Presupuesto, el vicecoordinador panista, Héctor Saúl Téllez, informó que después de la votación en lo general, el blanquiazul cayó en cuenta que Haces Barba no estaba en el salón de sesiones ni en la Cámara.