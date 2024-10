Iván Evair Saldaña, César Arellano y Gustavo Castillo

Periódico La Jornada

Jueves 31 de octubre de 2024, p. 3

En un hecho sin precedente, se hicieron públicas las cartas con las que ocho de los 11 ministros formalizaron ayer su renuncia a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y con las que también declinaron a competir nuevamente por el cargo, como les permitía la reforma judicial que entró en vigor el pasado 16 de septiembre.

También se pusieron sobre la mesa las renuncias de la magistrada Lilia Mónica López Benítez y del magistrado José Alfonso Montalvo Martínez como integrantes del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y su desistimiento a participar en el proceso de elección popular de jueces, magistrados y ministros de 2025.

En la SCJN

En las misivas de los ministros –los mismos que analizarán la próxima semana la validez de dicha enmienda a la Constitución– cinco coincidieron en que dimiten por congruencia en acatar el texto constitucional vigente, pero no significa que la convalidan.

Esta renuncia no implica mi conformidad con la separación del cargo para el que fui designada originalmente hasta el 10 de diciembre de 2030, sino un acto de congruencia y respeto al texto constitucional que hoy nos rige , señaló la ministra presidenta de la Corte y del CJF, Norma Lucía Piña Hernández.

Además de la carta de Piña, también expresaron ayer sus diferencias contra la reforma los ministros Juan Luis González Alcántara Carrancá y Margarita Ríos Farjat, y el pasado martes Jorge Mario Pardo Rebolledo y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.

González Alcántara, expuso que en 2018 aceptó su la investidura porque confiaba en un sistema de instituciones, de frenos y contrapesos para atender a las demandas apremiantes de una mayoría de la ciudadanía que había sido olvidada o relegada, “pero que también respetarían la dignidad de las minorías.

Pero me equivoqué. Me equivoqué al creer que prevalecería la razón sincera y libre por encima del clamor de las pasiones. Y mi error, como el de muchos, nunca me permitió imaginar un escenario como el actual , argumentó.

En tanto, la ministra Ríos Farjat fue la única que anunció también que no aceptará su pensión vitalicia y lo devolverá a la Tesorería de la Federación o en su caso lo donará íntegro a niños en situación de vulnerabilidad.